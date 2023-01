Echiquier politique : Le PMTR sur les fonts baptismaux !

L’échiquier politique du Mali a dorénavant un tout nouveau parti politique. Il s’agit du Parti Malien du Travail et de la Refondation (PMTR). La Maison de la Presse a abrité son lancement le samedi dernier.

C’est Moulaye Ahmed Boubacar l’ancien ministre de l’agriculture au temps de feu Ibrahim Boubacar Keïta est le président de PMTR. Pour lui, ce nouveau parti politique se focalise sur la paix au Mali. ‘’ Il faut que tous les hommes se réunissent pour apporter leur pierre à l’édifice national’’, a-t-informé lors du lancement du PMTR et ajoute ce parti travaillera avec tous les autres partis politiques du Mali pour le bonheur des Maliens. Le président Moulaye Ahmed Boubacar signale que le slogan de son parti est de manger, se soigner au Mali et éduquer les enfants pour un bel avenir. ‘’ Notre souci est que tous les Maliens se rassemblent autour du Mali en union sacrée parce que le Mali est une vieille Nation qui a des valeurs’’, a-t-il affirmé.

Toujours selon Moulaye Ahmed Boubacar, pour le moment le PMTR n’appartient à aucun regroupement politique et n’a pas encore proposé sur l’avant-projet de la nouvelle constitution. ‘’ Nous allons d’abord consulter notre base avant de se prononcer sur l’actualité du Mali. Ce sont nos militantes et militants qui décident la ligne de leur Parti Malien pour le Travail et la Refondation’’, a signalé le président et poursuit que le contexte politico social et économique dans lequel évolue le pays interpelle tout patriote à la réflexion et à l’action. ‘’ Au PMTR, nous avons la conviction qu’aucun développement ne serait possible sans une conviction, sans l’entente et donc sans la paix’’, a dit le président du PMTR et ajoute que . le travail est le seul moyen d’apporter la noblesse et la souveraineté dans toute société, le Mali est un pays de travailleurs, d’hommes et de femmes intelligents donc talentueux en regorgeant d’énormes potentialités : d’énormes espaces cultivables suffisamment arrosés par les plus grands fleuves d’Afrique de l’ouest, des sources d’énergie renouvelables et durables (soleil et autres), il est aussi un pays qui dispose de plus de 20 millions d’habitants dont plus de 40% sont jeunes pour une superficie de 1 241.238 Km2

Le PMTR envisage de travailler avec tous les autres partis pour le bonheur des Maliens. C’est dans ce cadre que l’image de la démocratie du Mali sera rehaussée.

Diakaridia Sanogo

