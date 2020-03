Les responsables de cette vaste coalition politique ont procédé, le 14 mars dernier, au lancement de leurs campagnes électorales aux législatives devant la mairie de la commune rurale de Kati. C’était en présence de plusieurs militants venus nombreux pour la circonstance.

Ce meeting s’est tenu dans une atmosphère festive, en présence des sept candidats de la liste RPM-URD-Adéma-PASJ et de plusieurs chefs d’organisations majoritairement jeunes déterminés à soutenir la candidature de cette coalition politique. Les intervenants, qui se sont suivis successivement scandaient en chœur dans la foulée « un Takokelen » dès le premier tour des élections législatives sous un tonnerre d’applaudissements des militants.

Les potentiels candidats se rassurent « Nous allons célébrer ensemble la victoire dans la nuit du jour de vote à Kati». Ils ont ajouté que cette alliance est le symbole d’un renouveau politique surtout, disent-ils, une chance pour les Maliens. Avant d’inviter les habitants à retirer leurs cartes d’électeurs afin de porter confiance à cette alliance qui n’a jamais ménagé aucun effort pour le développement de Kati.

Par ailleurs, les candidats de ladite alliance politique sont composés de Siaka Batouta Bagayoko, Mme Domo dite Adam Sidibé, Youssouf Camara, SadioDoumbia, Tiassé Coulibaly, AissataMaiga et Gouagnon Coulibaly. Tous indiquent qu’ils vont tenir promesse une fois élus députés à l’hémicycle. Le directeur de campagne du cercle de Kati, Makan Koné a salué les populations pour la mobilisation massive autour de l’alliance RPM-URD-Adéma.

Et Mme Domo dite Adam Sidibé, de rappeler le rôle des députés dans le développement socio-économique du pays. Partant, elle a invité les électeurs à voter pour cette liste en vue de transformer leurs souffrances quotidiennes en un avenir prometteur.

Enfin, rappelons qu’il y’a six partis politiques en alliance et une liste indépendante dans la circonscription électorale de Kati. Et l’alliance RPM-URD-ADEMA-PASJ se dit être déterminée à faire une alternance politique dans cette circonscription et cela rassurent les militants, à travers une victoire écrasante dès le premier des législatives prochaines.

Yacouba COULIBALY

