Après l’arrêt de la Cour constitutionnel statuant définitivement en premier et dernier ressort en matière électorale sur toute l’étendue du territoire malien, le président de la République Ibrahim Boubacar a convoqué la première session parlementaire le lundi prochain. Pour y répondre, les députés doivent remplir certains actes afin de recevoir leur écharpe, leur pin’s et des documents etc. Katio et colistiers n’ont pas raté ce moment.

Ils étaient tous les trois présents à l’Assemblée nationale, les honorables Mme Djilla, Karim Keita et Hady Niangadou pour leur inscription sur la fiche d’identification. Pour la 1ère étape ils se sont inscrits en remplissant leur fiche d’identification. La seconde ils ont retiré leur écharpe, macaron et pin’s et la dernière, un briefing sur le rôle du député, ses attributions et autres.

C’est parti ainsi pour le fiston national pour le 2ème mandat et la 6ème législature. Karim Keita pour le dire n’est jusque là pas cité parmi les plus pressentis au perchoir. Serait-il de nouveau sanctionné par le péché d’être fils du président, s’interroge Kalifa Koné, membre du club des amis de Karim Keita. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à nos parlementaires et bonne mission à la 6ème législature malienne. Les défis sont grands et à ne pas négliger.

Koureichy Cissé

