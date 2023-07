“Je trouve intéressant que la Russie organise ce type de sommet. Les autres organisent toujours des sommets pour nous aider. Ils sont si gentils, si désintéressés. Ils veulent toujours nous aider, mais on ressort toujours un peu plus pauvres qu’avant, un peu plus humiliés, un peu plus mendiants qu’avant”, explique ainsi la militante panafricaine.