Etats généraux de la Jeunesse / Le Président Assimi Goïta aux Jeunes: “Je suis jeune comme vous, et si j’échoue c’est toute la jeunesse malienne qui aura échoué”

Ci-dessous le discours intégral du chef de l’Etat, chef de la Transition, le colonel Assimi Goïta, à la clôture des Etats généraux de la Jeunesse malienne.

Messieurs le Président du Conseil National de Transition

Messieurs les présidents des Institution de la République

Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement

Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement

Monsieur le gouverneur du district de Bamako

Monsieur le maire intérimaire du district de Bamako

Madame le maire de la commune III du district de Bamako

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentant du Corps diplomatique accrédité au Mali

Distingues invités

Chers jeunes

Je suis jeune au même titre que vous, et si j’échoue c’est toute la jeunesse malienne qui aura échoué.

C’est avec une grande joie que je m’adresse à vous au termes des Etats généraux de la jeunesse du Mali. Aujourd’hui, nous faisons le bilan d’une démarche essentielle qui place la jeunesse au coeur des préoccupations et des actions de notre nation

La jeunesse malienne représente plus de 70% de cette population. Ce poids démographique et significatif souligne l’importance cruciale de prendre en compte la jeunesse dans l’élaboration de toute politique de développement garantissant ainsi sa contribution essentielle à l’évolution nationale.

Malgré les efforts déployés par les autorités, nous sommes conscient des nouveaux défis auxquels la jeunesse est confrontée. Des états généraux avaient été organisés en 1993 pour discuter des préoccupations et nécessite actuellement une mise à jour en tenant compte des évolutions socioéconomiques et des nouveaux défis auxquels la jeunesse malienne est confrontée.

Avec l’avènement de la Transition, nous avons affirmé notre volonté politique assumée en donnant au peuple malien la possibilité d’exprimer ses aspirations à travers les assises nationales de la refondation en 2021. Ces assises ont mis l’accent sur la participation de tous les citoyens en particulier la jeunesse.

L’engagement personnel a été clairement exprimé. Je suis jeune comme vous et si j’échoue c’est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. Cette déclaration souligne notre détermination à garantir la place prépondérante de la jeunesse dans toutes les initiatives gouvernementales. Les réformes politiques et institutionnelles en cours dans le pays reflètent cette volonté de responsabiliser la jeunesse face aux défis et aux maux qui affligent la nation.

Nous devons accroître la participation des jeunes dans le processus politique et de la gestion des affaires publiques. Cela inclut la garantie de l’accès à l’éducation pour tous, la promotion de l’employabilité, le soutien à l’entrepreneuriat, la gestion des mouvements migratoires et la création d’opportunités d’accès aux arts à la culture et aux sports.

L’implication active des jeunes dans la construction citoyenne est une nécessité incontournable pour édifier un Mali nouveau, fort souverain et prospère .

Les Etats généraux de la jeunesse s’inscrivent dans cette dynamique en redonnant la parole aux jeunes pour circonscrire leurs engagements citoyens dans la construction du Mali koura .

La crise multidimensionnelle de 2012 a eu des conséquences graves sur le développement du pays entraînant l’enrôlement de nombreux jeunes dans les groupes narco trafiquants et terroristes

Les états généraux de la jeunesse sont une réponse concrète à ces défis. Ces Etats généraux de la jeunesse constituent un espace de réflexion et d’échange visant à inciter les jeunes et les acteurs du secteurs à formuler des réponses appropriées auxquelles la jeunesse est confrontée.

Des concertations locales et régionales ainsi que dans toutes les ambassades tenue les 1 et 5 décembre 2023 à la phase nationale tenue 21 décembre 2023 l’opportunité a été donnée à chaque jeune de participer activement aux processus de refondation de l’Etat . La diversité culturelle et ethnique a été respectée , les jeunes de la diaspora ont également eu l’occasion de partager leurs perspectives .

Les résultats de ces concertation , les conclusions et recommandations servant de feuille de route me sont remises aujourd’hui 22 décembre 2023 .

Et Je prend l’engagement que le pragmatisme qui a redoré le blason du Mali sur toute l’étendue du territoire servira ici également à mettre en oeuvre votre feuille de route pour que nous puissions fièrement dire aux générations futures que nous avons tenue le pari de ne pas échouer , pour que toute la jeunesse malienne puisse réussir .

Les états généraux de la jeunesse ont passé revue les actions antérieures et serviront à renforcer la politique nationale existante pour répondre aux nouvelles priorités du pays et aux défis actuels.

Chers jeunes du Mali ,

Je salue votre participation active qui la est clé de succès de cette démarche , vous êtes la force motrice de notre nation et ensemble nous bâtirons un Mali nouveau , un Mali fort , un Mali souverain , un Mali prospère

Je vous remercie et vous exhorte à vous investir pleinement dans la refondation du Mali

Vive la jeunesse malienne

Ensemble nous ferons le mali koura

Qu’Allah Bénisse le Mali et protège les maliens

