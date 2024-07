Niamey, 6 Juil (ANP) – Le 1er Sommet des Chefs d’État de l’Alliance des États du Sahel (AES) s’est achevé ce samedi 06 juillet 2024 au Centre International de Conférence Mahatma Gandhi de Niamey par l’adoption du traité instituant la confédération de l’Alliance des Etats du Sahel, Selon le communiqué final rendu public à la fin des travaux dans l’après-midi.

Les dirigeants sahéliens, Assimi Goïta du Mali, Ibrahima Traoré du Burkina et Abdourahamane Tiani du Niger, ont également approuvé le règlement intérieur du collège des Chefs d’Etat, en apposant publiquement leurs signatures sur les deux documents.

A l’ouverture des travaux, le chef de l’Etat nigérien Abdourahamane Tiani a noté que cet évènement de Niamey est ‘’solennel et historique en ce qu’il constitue une étape importante dans la consolidation des liens entre les peuples de l’espace sahélien’’, soulignant qu’il est l’aboutissement de ‘’notre farouche volonté commune dans la reconquête de notre souveraineté et la réhabilitation de notre dignité légendaire’’.

Et le général Tiani de faire observer que l’approbation formelle du traité de la confédération de l’AES consacrera ainsi l’aboutissement des aspirations de nos populations de sceller dans le socle de notre espace sahélien une union d’Etats partageant les mêmes défis et les mêmes ambitions, en un mot les mêmes destins’’.

Le président du CNSP a relevé que l’AES est une coalition solide basée sur une architecture de défense commune et une mutualisation des moyens, rappelant la solidarité manifestée à l’endroit du Niger par le Burkina et le Mali au moment fort des menaces d’intervention militaire sous la couverture de la CEDEAO.

Cette cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Premier Ministre nigérien, des membres du CNSP, du Président de la Cour d’État, des membres du Gouvernement, des délégations maliennes et Burkinabés, des membres du corps diplomatique, des Directeurs de cabinet du Président du CNSP et du Premier Ministre, des membres de la confédération de l’AES, des Gouverneurs des huit régions du Niger, de l’Administrateur Délégué de la ville de Niamey, des responsables des FDS, des Chefs Traditionnels et Religieux, des acteurs de la société civile, des communautés maliennes et Burkinabè vivant au Niger ainsi que de plusieurs autres invités.

Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont signé, le 16 septembre 2023 à Bamako, la Charte du Liptako-Gourma instituant l’Alliance des États du Sahel (AES), avec pour objectif de renforcer la sécurité régionale en mutualisant les efforts militaires et en partageant les renseignements pour lutter contre le terrorisme et la criminalité.

