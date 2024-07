Le président de la Transition, le Col Assimi Goïta sera-t-il candidat lors de la prochaine élection présidentielle ? Si rien n’est encore explicitement annoncé par l’intéressé pour répondre à la question. De toute façon, les analystes et observateurs politiques du Mali, sont de plus en plus nombreux à estimer que les nombreux déplacements du Chef de l’Etat à l’intérieur du pays, pour l’inauguration ou la pose de première pierre des infrastructures industrielles et routières mais aussi et surtout, les discours y prononcés, vont certainement dans ce sens.

D’ailleurs, le Dialogue Inter-Maliens (DIM), pour la paix et la réconciliation, organisé par le Pouvoir, a recommandé dans ses conclusions, la candidature du col Assimi. Mais la nouvelle Constitution, votée et promulguée il y a juste un an, permet-elle au Président de la Transition à se présenter à l’élection présidentielle (la Charte Nationale ne le permettait pas explicitement) ? Les avis sont opposés selon que l’on soit proche du pouvoir ou non. Mais une chose est désormais certaine, la candidature du colonel Assimi Goïta à la future élection présidentielle, est réclamée de façon ouverte par des associations et même par certaines petites formations politiques du pays. Une Fondation procédant à l’humanitaire serait déjà constituée afin que les populations rurales soient acquises à l’idée de cette candidature. Alors qu’une vaste coalition de soutiens et de mobilisation en faveur de sa candidature, piloté par le Collectif pour la refondation du Mali (COREMA) est aussi en gestation.

C’est donc un secret de polichinelle, Assimi sera bel et bien candidat à la future présidentielle. Ses discours prononcés lors de ses déplacements, évoqués plus haut, ne sont-ils pas des discours de campagne ? L’éditorialiste de votre hebdomadaire préféré, Le Pélican, avait pourtant alerté, dans sa livraison du mercredi 26 juin 2024, sur une plausible candidature du Chef de l’Etat à la prochaine présidentielle, en titrant « En véritable précampagne présidentielle ». Ce, en faisant une relation avec l’ampleur de ses déplacements et le ton de son discours à Kayes, Sikasso, Ségou, Kati etc.

Toutefois, s’il y a de moins en moins d’ambigüité sur la candidature du Col Assimi, le pari de sa victoire n’est pas gagné d’avance. Puisque des partis politiques, s’ils parviennent à présenter un candidat sérieux, auront leur mot à dire. Ce sont notamment les cas de Fare Anka Wuli de l’ancien PM Modibo Sidibé, mais surtout de l’ADEMA-PASJ, qui ont des chances de remporter la présidentielle, tant ils sont des partis les mieux implantés à l’intérieur du pays. Sans compter que, actuellement, de nombreux dossiers judiciaires défraient la chronique. Ce sont, en l’occurrence ceux des « Engrais frelatés », « Dossier aéroportuaire » mais aussi et surtout de la récente affaire de la CMDT que l’on pourrait qualifier de « CMDT gate ». Où des proches à lui sont impliqués, notamment l’ex ministre de l’Agriculture, Lassine Dembélé et l’ex PDG de la CMDT, Nango Dembélé.

« Le candidat » Assimi est donc bien avisé. Il est beaucoup attendu sur ces dossiers judiciaires pendants et en perspectives. Mais principalement sur le « CMDT gate ». Dont des proches à lui seraient les principaux accusés. Il devra alors s’efforcer à ce que la Justice soit équitablement rendue dans ces affaires. Toute qui montrerait qu’il est adepte d’une gouvernance vertueuse pour e son pays.

Gaoussou Madani Traoré

