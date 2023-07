Le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a procédé, dans la soirée du samedi 1er juillet, à un vaste réaménagement de l’équipe gouvernementale dirigée par Choguel K Maïga. Ce sont au total 12 membres de l’ancienne équipe qui ont quitté leur fonction. Ils sont remplacés par des personnalités plus ou moins connues des maliens. Alors que d’autres conservent leur portefeuille et assurent la continuité. Dans cette nouvelle équipe, il y a eu quelques permutations notables. Cette nouvelle équipe qui s’installe après la tenue du référendum et avant l’organisation d’autres échéances électorales sera, sans doute, une équipe de mission. Elle aura la lourde tâche de poursuivre la sécurisation du pays au moment où la Minusma s’apprête à quitter le pays. Aussi, ce nouveau gouvernement est appelé à baliser le terrain pour la mise en œuvre des réformes institutionnelles entamées. Qui sont les partants ? Qui sont les nouveaux membres du gouvernement ? Et ceux qui changent de département ? Qui sont dans la continuité ? Réponses.

Les ministres débarqués

Cette nouvelle équipe gouvernementale compte des départs, des entrants et des permutations. Ainsi, ce sont 12 chefs de départements qui ont été débarqués. Il s’agit de Mme SIDIBE Dedeou Ousmane, ministre de l’Education nationale, de Mme Diéminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement, de Mme DIAWARA Aoua Paule Diallo, Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, de M. Modibo Keita, ministre du Développement rural, de M. Bakary Doumbia, ministre de l’Entreprenariat national, de l’emploi et de la Formation professionnelle, de Mme WADIDIE Founè Coulibaly, ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, de M. Mahmoud OULD Mohamed, Ministre de l’Industrie et du Commerce, Bréhima Kamena, ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, de Modibo Koné, ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, de M. Harouna Mamadou Toureh, ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, de M. Oumarou Diarra, ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, Chargé de l’action humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés.

Les nouveaux membres de l’équipe

Les 12 nouveaux entrants dans l’équipe gouvernementale sont : M. Dembelé Lassine, ministre de l’Agriculture, Mme Bintou Camara, ministre de l’Energie et de l’Eau, Mme Bagayoko Aminata Traoré, ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, M. Moussa Alassane Diallo, ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Imirane Abdoulaye Touré, ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, M. Mamadou Samaké, ministre de l’Environnement, du Développement durable et de l’Assainissement, M. Amadou Sy Savané, ministre de l’Education nationale, M. Bouréma Kansaye, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, M. Fassoum Coulibaly, ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social ainsi que M. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne. C’est leur baptême du feu dans un gouvernement en tant que chefs de département, même si certains parmi eux ont travaillé dans des cabinets de ministres et d’autres à la présidence de la République comme le nouveau ministre de la Santé, Colonel Assa Badialo Touré, qui était avant sa nomination à ce poste Conseillère spéciale chargée des œuvres sociales du président de la Transition.

Ils changent de département…

Les ministres qui ont été maintenus dans le gouvernement qui reste toujours dirigé par Choguel Kokalla Maïga tout en changeant de portefeuille sont : M. Amadou KEITA qui quitte l’Enseignement supérieur pour celui des Mines, de M. Mossa Ag Attaher qui quitte le département des Sports pour celui des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine. L’ancien détenteur de ce portefeuille, Alhamdou Ag Ilyène hérite désormais le département de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration.

Dans la continuité

D’autres ministres n’ont pas été concernés par ce remaniement et conservent ainsi leur portefeuille. Ce sont : Colonel Sadio Camara de la Défense, le Colonel-Major Ismaël Wagué de la Réconciliation nationale. Les autres ministres qui conservent leurs postes sont le chef de la diplomatie, Abdoulaye Diop, le patron de l’Hôtel des Finances, Alousséni Sanou, le chef du département de la Refondation de l’Etat, Ibrahim Ikassa Maïga et Sylla Fatoumata Sékou Dicko, ministre délégué auprès du premier ministre, chargé des Réformes politiques et institutionnelles. De même, Madina Sissoko Dembelé est maintenue au département du Transport et des Infrastructures alors que le Général de brigade Daoud Aly Mohamedoune conserve son poste de la Sécurité et de la Protection civile. Porte-parole du gouvernement, le ministre d’Etat, colonel Abdoulaye Maïga dont le visage est familier des Maliens en raison de ses nombreuses sorties, conserve son poste à l’Administration territoiriale. La Culture reste pour l’heure la chasse gardée d’Andogoly Guindo.

MS

