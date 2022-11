En vue de mettre sur pied une équipe gouvernementale plus inclusive dans la perspective des préparatifs des prochaines échéances électorales, le pouvoir de Transition va mettre en place un nouveau gouvernement. C’est ainsi que le choix du Premier ministre devient un facteur bloquant…

-Maliweb.net– Après la phase de réaffirmation de la souveraineté du pays, la Transition malienne se prépare à amorcer la ligne droite conduisant vers les élections générales. Celle-ci devra se donner une forte dose d’inclusivité. Ce qui passera, comme recommandé par les assises nationales de la refondation (ANR) par la mise en place d’un gouvernement de consensus, plus représentatif des forces vives du pays. Comme cela vient d’être fait à travers l’élargissement du Conseil National de transition(CNT), l’organe législatif de cette période transitoire.

Selon de nombreux analystes, le chef de l’Etat est confronté à la problématique du choix du Premier ministre de ce nouveau gouvernement. Doit-il reconduire Dr Choguel Kokalla Maïga ou devra-t-il le remplacer par son intérimaire, le Col Abdoulaye Maïga ? Les avis sont partagés.

Pour certains acteurs politiques, pour la bonne continuité de cette période transitoire, le chef de l’Etat doit remettre en selle le chef du gouvernement, véritable « champion » du M5-RFP. Ils estiment que la maladie ou plutôt « le repos médical forcé » du porte-parole du comité stratégique du mouvement démolisseur du régime IBK ne doit pas faire éjecter le locataire de la primature. Celui-ci est présenté comme le bouclier protecteur du chef de la Transition, face à l’adversité dont est victime l’Etat malien.

Or, il est de notoriété que certaines prises de positions du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga ont heurté certaines sensibilités politiques, qui ont fini par le décrier comme un chef du gouvernement « clivant ». Ils ont ainsi, un moment de la transition, plaidé pour l’éviction du Dr Choguel Maïga, accusé de travailler à discréditer une bonne partie de la classe politique. C’est dans ce sens que pour les responsables du Cadre d’échanges des partis et regroupements politiques pour une transition réussie, Choguel Kokalla Maïga était tout sauf un Premier ministre consensuel pouvant amener cette Transition à bon port. Idem pour d’autres formations politiques comme l’ADEMA-PASJ, YELEMA et bien d’organisations de la société civile. Ils se sont ainsi félicités de la nomination du Col Abdoulaye Maïga, comme chef du gouvernement intérimaire, le 10 août dernier, après l’annonce du repos médical de Choguel Maïga.

Pour d’autres acteurs, comme les amis du PM Choguel rassemblés au sein du M5-RFP, le chef du gouvernement a désormais recouvré toutes ses capacités physiques et morales et doit reprendre ses fonctions. Mais, est-il véritablement établi que Dr Choguel Maïga peut assumer ses fonctions de Premier ministre à la tête d’un gouvernement de Transition aussi assailli de multiples défis ? Le chef de l’Etat devra-t-il alors mettre fin aux fonctions de l’intérimaire, qui s’est si bien installé dans son fauteuil primatorial, pendant déjà trois mois ? Quid des félicitations et satisfactions exprimées par les uns et les autres à propos de l’intérim du Col Abdoulaye Maïga, reconnu comme moins clivant et plus disponible à l’coute et à la concertation ?

Il semble donc que c’est ce dilemme qui plombe la dynamique du réaménagement gouvernemental, dans un Mali, où tout devient urgent. Faut-il rétablir Choguel à la primature, remettre le Col Abdoulaye Maïga à sa place de ministre tout en modifiant l’attelage gouvernemental ? Quelles peuvent être les conséquences d’un manque de cohésion au sein de cette éventuelle équipe gouvernementale ainsi revisitée ? Quelle solidarité une telle équipe peut garantir à la tête d’un Etat malien encore fragile et en proie à certaines adversités? Ce sont là des questions auxquelles plus d’un conseiller du Col Assimi Goïta réfléchissent pour hâter la marche du pays, vers des élections crédibles, libres et transparentes.

Boubou SIDIBE /Maliweb.net

