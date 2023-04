Guéguerre au sein de l’URD de feu Soumaïla Cissé : Un nouvel appareil en gestation pour le clan Salikou Sanogo

En réaction au verdict de la Cour Suprême en faveur de Gouagnon Coulibaly, dans le feuilleton de la division au sein de l’URD de feu Soumaïla Cissé, l’ancien président intérimaire du parti vert et blanc, Pr Salikou Sanogo annonce la création d’une nouvelle formation politique. C’était lors d’une rencontre avec ses partisans.

“Depuis le début de cette affaire jusqu’après le verdict du 12 avril dernier, je vous ai entendus, j’ai consulté, j’ai écouté et j’ai compris que tous les responsables, militants, sympathisants de l’URD épris de paix et de justice, respectueux de nos valeurs et de nos principes sont résolument engagés à perpétuer le combat de nos défunts Présidents et à honorer leur mémoire sous une forme plus saine plus attrayante, plus conviviale et plus rigoureuse” indique le Pr Salikou Sanogo dans un discours adressé aux militants qui lui sont restés fidèles.

Avant d’ajouter, c’est dans cette perspective qu’il “nous faudra rester sur la scène politique, et disposer d’un nouvel appareil politique à travers lequel nous allons continuer à partager avec les Maliennes et les Maliens nos aspirations pour mieux protéger notre République et bien sauvegarder notre démocratie, afin qu’il y ait plus de développement au Mali. Il nous faut impérativement recréer l’espoir chez les Maliens”.

C’est dans cette optique qu’il évoque, la création de deux commissions qui seront, précise-t-il, chargées, l’une de la rédaction des futurs textes de cette formation politique, et l’autre chargée de la communication et de la sensibilisation à l’endroit de toutes celles et de ceux qui partagent les valeurs et principes.

A noter que cette décision intervient, suite à l’audience du 12 avril dernier de la Cour Suprême du Mali, qui a rejeté le pourvoi du camp Pr Salikou Sanogo et proclamé Gouagnon Coulibaly président légitime de l’URD.

A suivre !

Lamine BAGAYOGO

