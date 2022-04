Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a accordé une audience, mercredi 13 avril 2022, à une forte délégation venue de la République fédérale d’Allemagne. Elle était conduite par la ministre allemande des Affaires étrangères, Madame Annalena BAERBOCK. Cette visite d’amitié et de travail avait pour objectif de réitérer l’engagement de l’Allemagne auprès de la République du Mali, notamment sur le volet de la MINUSMA.

« Nous venons d’avoir un entretien avec le président malien de la Transition dans une situation très complexe où de nombreuses crises s’ajoutent dans le pays : le dérèglement climatique, la sécurité alimentaire qui est menacée depuis des années, le changement climatique, l’accès à l’eau, à l’éducation, à la formation », a confié à la presse, la ministre allemande, à sa sortie d’audience.

Selon Madame BAERBOCK, l’Allemagne ne va pas rompre sa coopération avec le pays, mais mettra plutôt un terme à la mission de formation de l’Union européenne au Mali (EUTM) au profit des Forces armées maliennes. Mais la coopération entre les deux pays se poursuivra sur le volet de la MINUSMA. « Ça fait 60 ans que l’Allemagne et le Mali coopère. L’Allemagne a été le premier pays à reconnaitre l’indépendance du Mali. Nous avons donc une responsabilité particulière pour le bien-être de la population malienne. […] Nous allons continuer à coopérer dans un esprit d’amitié, de partenariat et de façon vraiment étroite », a rassuré la diplomate allemande.

Son homologue malien, Abdoulaye DIOP, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a apprécié cette démarche de la République fédérale d’Allemagne qui, selon les précisions du diplomate malien, est venue « pour s’informer d’abord de la situation et pour pouvoir faire ensuite des évaluations en vue de prendre un certain nombre de décisions notamment au niveau du gouvernement et du Bundestag ».

Le ministre DIOP a réitéré la disponibilité des autorités maliennes de la Transition à travailler avec « l’ensemble de ses partenaires, y compris l’Allemagne, la Russie, la Chine, les États-Unis. L’ensemble de ses partenaires qui souhaitent lui donner la main pour pouvoir travailler avec lui ». S’agissant de la suspension de l’EUTM, le ministre DIOP a indiqué que le Mali a pris note de « la décision qui a été prise » et qu’il la respecte.

Après avoir salué et remercié l’Allemagne pour son amitié depuis les premières ères de l’indépendance du Mali, le Président de la Transition a évoqué sans ambages la complexité de la situation malienne avant de rappeler qu’en ce qui concerne la coopération avec la Russie, Il s’agit d’une coopération d’Etat à Etat.

Par Présidence de la République du Mali

