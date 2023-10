La réponse de l’honorable Aboubacar Sidick FOMBA à un ancien ministre qui affirmait lors de sa sortie, l’absence de décentralisation comme source de problème au Mali.

Monsieur le Ministre,

Vous avez été un très influent ministre de l’administration territoriale du Mali pendant des années et votre constat de l’absence de décentralisation de l’état comme étant la source des problèmes du Mali pourrait sembler pertinent, mais malheureusement que pour un observateur amnésique et dupe.

Monsieur le Ministre, il aurait été intellectuellement plus honnête et plus humble de votre part de dire que la mauvaise gouvernance est la source fondamentale qui fait que notre nation est selon vos dires toujours en quête d’un État.

Cependant la gouvernance vertueuse, le travail et la justice ont été les abonnés absents pendant votre mandat et depuis une décennie le peuple malien en paye un prix fort car par inadvertance ou incompétence ou les deux, la troisième république, la république que vous avez contribué à édifier s’est écroulée sous le coup des butoirs d’une poignée de bandits et terroristes.

Ainsi, vous êtes très mal placé pour affirmer que l’absence de décentralisation est la source des problèmes du Mali.

Pendant que vous étiez ministre, la kleptocratie est devenue un mode de gouvernance, la corruption fut quasiment institutionnalisée, la justice est devenue une grandeur à géométrie variable, le favoritisme, le clientélisme et la gérontocratie ont bâillonné la jeune démocratie malienne. En conséquence, l’Etat malien comme tout autre Etat qui serait à sa place s’est effondré au premier couac géopolitique dans son voisinage.

Pensez-vous sérieusement que le peuple Malien est si amnésique et si dupe ?

Monsieur le Ministre, je me permets de reformuler le constat accablant et imparable de notre aîné, père et grand-père, feu Seydou Badian Kouyaté :

“Pendant la première république, le Malien avait honte de voler; Pendant la deuxième république, le Malien avait peur de voler;

Depuis la Troisième République (le vôtre), le Malien n’a ni la honte ni la peur de voler“.

Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, l’évidence que vous êtes non seulement hors-sujet, mais certainement dans la diversion avec votre diagnostique „prêt-à-penser“ sur les causes des problèmes du Mali n’est point une vue de l’esprit.

De ce fait, n’essayez pas de grâce de distraire le peuple Malien avec des grands mots comme adorant le faire les intello-zombies maliens et autres tirailleurs de la langue française à chaque fois qu’ils s’ennuient et veulent prouver leur existence.

En effet, tout malien sérieux et objectif est conscient que la lourde tâche de notre époque est de refonder un État Malien sur le socle socio-culturel d’une nation millénaire dans lequel la gouvernance vertueuse, le travail sérieux, et la justice sociale seront inscrits comme le dogme fondamental de gestion de l’Etat.

Alors vous êtes fortement prié d’épargner le peuple Malien des faux diagnostics et des analyses situationnistes erronées.

Hier vous et vos acolytes affirmaient haut et fort que le manque de démocratie était la source des problèmes du Mali, cependant vous avez hypothéqué cette démocratie chèrement acquise et aujourd’hui sans repentance et sans excuses présentées au peuple Malien, vous voulez nous faire sortir du chapeau comme un magicien déchu que l’absence de décentralisation est la source des problèmes du Mali d’aujourd’hui. On a tout compris.

Les Maliens veulent juste un État fort, respecté qui protège les Maliens et le Mali, un Etat souverain qui offre l’égalité de chances et d’opportunités à tous ses citoyens, un État qui assure sa souveraineté alimentaire, sa souveraineté énergétique, sa souveraineté politique, sa souveraineté diplomatique et sa souveraineté de défense et de sécurité.

Donc si vous êtes dans l’incapacité de tirer les leçons de votre co-responsabilité dans l’effondrement de la Troisième République et ainsi de faire bénéficier la jeune génération malienne de cette expérience de l’échec, alors taisez-vous.

Monsieur le Ministre, la 4ème République a adopté un socle rationnel et concret sur la gestion administrative du Mali : à savoir la déconcentration et la décentralisation. Nul doute que cela soit passé inaperçue pour les observateurs attentifs et objectifs.

Bamako le 19 octobre 2023

Honorable Aboubacar Sidick FOMBA

