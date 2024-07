L’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige) a convié les partis politiques à une réunion d’échanges le 15 juillet 2024 au CicB sur la relance des activités du cadre de concertation et d’autres questions d’intérêt national.

Plusieurs formations politiques ont répondu à l’appel de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige). La rencontre avait pour objet la relance des activités de leur cadre habituel de concertation après l’interruption consécutive à la suspension par les autorités de la transition des activités des partis politiques et des associations à caractère politique.

A l’entame de ses propos, Me Moustapha Cissé, Président de l’Autorité indépendante de gestion des élections, a salué la décision de la levée de suspension des activités politiques et remercié ses convives pour leur présence effective. «Ceci est un témoignage éloquent de votre engagement constant à veiller ensemble pour la tenue d’élections transparentes et crédibles dans notre pays dans un climat politique apaisé sur fond de dialogue franc, sincère et découvert». Il a rappelé les diverses réalisations de l’Aige dans le cadre de la préparation des prochaines opérations électorales. On note parmi ces avancées l’opérationnalisation complète des départements, la mise à disposition des coordinations des appareils de dernière génération, l’organisation des formations du personnel en matière électorale, le renforcement du cadre institutionnel et juridique à travers la collaboration avec le département de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et celui des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l’actualisation du fichier électoral en cours de finalisation etc. «Chacun conviendra ici que l’Aige est plus que jamais au rendez-vous de ce défi partagé par vous tous qui est celui de marquer des élections du saut de l’expertise, de la transparence, de la crédibilité et de l’apaisement. La gestion logistique et la sécurisation des élections sont déjà un acquis à l’Aige. L’organisation réussie du référendum du 18 juin en est la preuve éloquente. Nous nous comportons comme un véritable manager d’élections», a-t-il rassuré. Au cours de la rencontre, d’autres questions d’intérêt national ont été soulevées, notamment l’aide publique aux partis, la libération des détenus politiques, le chronogramme des élections.

Après cette rencontre, des participants ont déclaré que cette rencontre augure un retour à l’ordre constitutionnel.

Boubacar Idriss Diarra

Commentaires via Facebook :