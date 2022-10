La Mairie de Kati a abrité, le mercredi 05 octobre 2022, la cérémonie de lancement de la Campagne de sensibilisation et de mobilisation des acteurs de Kati dans le cadre de la Révision Annuelle des Listes Electorales (RALE). Cette cérémonie est organisée par la Coalition des Organisations Partenaires pour des Elections Réussies au Mali (COPER), en collaboration avec ses partenaires comme le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Projet d’Appui aux Réformes et aux Elections au Mali (PAREM), l’ONG AFAD. La présente rencontre vise à rendre visible l’engagement du consortium d’ONG regroupé sous le label COPFR à œuvrer sur l’ensemble du territoire national, à la réussite de la révision annuelle des listes électorales, gage d’élections participatives, transparentes, crédibles et apaisées.

Ladite cérémonie était présidée par le préfet de Kati, Harouna Diarra, en présence du président de la COPER, Mamadou Fadiala Keïta, du Directeur Exécutif ONG AFAD, Ahmed Sékou Diallo et d’autres personnalités. Après les mots de bienvenue du coordinateur des chefs de quartiers de Kati, Tiécoura Koné et de Boubacar Traoré de la mairie de Kati, le Directeur Exécutif ONG AFAD, Ahmed Sékou Diallon a fait savoir que le message doit véhiculer au plus profond des communautés afin que cette campagne de révision des listes électorales soit un succès. « Les nouveaux majeurs doivent massivement s’inscrire sur les listes électorales tandis que nos personnes décédées doivent être aussi rayées des listes. Nous ne devons oublier les personnes déplacées internes ou ayant changé d’adresses. Tous ensembles, nous réussirons », a-t-il conclu.

A sa suite, le président de la Coalition des Organisations Partenaires pour des Elections Réussies au Mali (COPER), Mamadou Fadiala Keïta, a fait savoir que la finalité de la Révision Annuelle des Listes Electorales (RALE) est d’avoir un fichier électoral fiable. « C’est le lieu de signaler que le Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation accomplit une œuvre salutaire dans le processus de révision annuelle de nos listes électorales. Cheville ouvrière, nous comptons sur son appui consolidé, notamment à travers ses représentants que sont les Préfets pour corriger ensemble les insuffisances du passé en vue de mieux faire cette année et dans les années à venir. C’est à ce prix que nos élections se pacifieront, que nos institutions se stabiliseront et que nos braves compatriotes vivront en toute quiétude dans un Etat de droit et de démocratie », a déclaré Mamadou Fadiala Keïta.

Au nom de son organisation, il a pris l’engagement d’œuvrer pour la réussite du RALE sur toute l’étendue du territoire national. Pour sa part, le président du conseil de cercle de Kati, Mamadou Z. Traoré, a indiqué que la circonscription électorale de Kati est un maillon essentiel dans le processus électoral au Mali.

Quant au préfet de Kati, Harouna Diarra, il a indiqué que l’objet de la présente rencontre, à savoir la révision annuelle des listes électorales, est d’une importance capitale. « En effet, cette activité annuelle d’actualisation de nos listes électorales requiert le concours de toutes et de tous, d’où cette initiative du consortium d’ONG COPER, en partenariat avec le PNUD à travers le PAREM, initiative que nous saluons vivement car contribuant à consolider la synergie d’actions autour du sujet. J’invite donc chacun de vous ici, autorités administratives et locales, Chefs de quartiers, membres de la coalition COPER, hommes et femmes de médias, à s’investir corps et âmes pour le bon déroulement de la révision des listes électorales pour une simple raison : l’Etat a beau faire de cette étape une priorité, il faut impérativement que les citoyens en fasse de même et aillent vers les commissions administratives. C’est ce faisant que l’objectif sera atteint au bénéfice de l’intérêt supérieur du Mali démocratique et apaisé », a-t-il dit. Avant de procéder au lancement de la campagne, le préfet a souhaité l’organisation des élections transparentes au Mali.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :