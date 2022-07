La population de Nioro a réservé un accueil chaleureux au président de la Transition et sa délégation, venus dans le cadre du lancement du Plan national de réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, édition 2022.

Prenant la parole, le colonel Assimi Goïta a salué la grande mobilisation de la population de Nioro du Sahel. Il n’a pas non plus manqué de féliciter la résilience de ses compatriotes face aux sanctions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), ajoutant que ces sanctions ont été levées, dimanche dernier, pour la défense des intérêts du peuple malien.

Le chef de l’État s’est réjoui d’être parmi cette population de Nioro pour présider le lancement du Plan national de réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle pour la période de 2022. Cette opération de distribution gratuite de céréales et d’aliment bétail, a-t-il indiqué, vise à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire, sachant bien que les causes à cette insécurité sont, entre autres, les aléas climatiques et les conflits intercommunautaires. Pour le président de la Transition, l’assistance humanitaire à nos populations est un devoir régalien pour les autorités de la Transition et cela va se faire en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Il a ainsi instruit le gouvernement de veiller à une gestion rigoureuse de ces stocks afin qu’ils puissent arriver jusqu’aux ayant droit.

Le colonel Assimi Goïta a remercié les partenaires techniques et financiers qui ont effectué le déplacement à Nioro et salué leur appui constant en faveur de la population du Mali en cette période difficile. Le chef de l’État a également remercié l’ensemble des populations du Mali et tous les amis du Mali qui l’ont soutenu pendant cette période difficile. «Le message que j’ai à lancer, c’est l’union sacrée autour du Mali. Les défis sont énormes mais la voie est déjà tracée. Nous sommes tournés vers l’avenir et nous allons procéder aux réformes politiques et institutionnelles pour l’organisation des élections libres équitables et transparentes. Nous allons aussi ramener la sécurité sur l’ensemble du territoire», a assuré le président Goïta.

C.M.T HK

