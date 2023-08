élections. Comme il est de coutume, chaque fois que le Gouvernement veut traiter de ces questions, il fait de l’inclusivité et de la co-construction ses principes directeurs, afin que tous les acteurs puissent y contribuer et cela, en toute transparence », a conclu le ministre, non pas sans émettre le souhait de voir cette rencontre à des conclusions aboutissant à un compromis accepté de tous. Ce qu’on peut dire pour le moins, c’est que la classe politique reste foncièrement divisée sur la question d’un éventuel réaménagement du calendrier électoral. La preuve, la rencontre a été tout simplement boycottée par l’écrasante majorité de la classe politique malienne. En effet, même dans la salle, plusieurs intervenants ont émis le souhait de voir le gouvernement s’en tenir au calendrier déjà établi. Mais ils sont aussi plusieurs à s’exprimer en faveur d’un réajustement du calendrier initial pour, disent-ils, donner du temps au gouvernement de mener les réformes en cours à bon port avant l’organisation des élections. Parmi les caciques de la classe politique qui veulent tout entendre sauf un nouveau glissement du calendrier électoral, il y a la Coordination de l’Appel du 20 Février pour saucer le Mali, la coalition Espérance Nouvelle Jigiya-Kura de Housseini Amion Guindo, le M5-RFP Mali-Kura, les FARE et la CNAS-Faso Hèrè des anciens Premiers ministres Modibo Sidibé et Soumana Sacko, le FND et bien d’autres partis et groupements de partis politiques. Flani SORA Source : NOTRE VOIE