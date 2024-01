Le Mali crée un comité de pilotage du dialogue inter-malien pour la paix

Le décret souligne que le président du Comité va diriger, coordonner et contrôler les activités du Comité et rendre compte au Président de la Transition. À cet effet, il élabore les termes de référence du Dialogue et les soumet à la validation d’un atelier national qu’il organise. Il assure la programmation, la coordination et la supervision des différentes activités du Dialogue à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national, conçoit et veille à la mise en œuvre du plan de communication et élabore le rapport final du Dialogue et le rapport d’exécution de sa mission.