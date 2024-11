Le RDA-mali est une réalité : N’en déplaise à ses détracteurs !

Le parti RDA-Mali est né suite à la reconstitution de la Grande famille RDA avec la fusion de quatre partis (PIDS, RMC-Mali Kanu, UMP, UM-RDA/Faso jigi) pour donner naissance à ce nouveau parti sous le récépissé de déclaration de création de parti politique n°0004 MATD-DGAT du 7 février 2022.

Nos bras resteront toujours ouverts pour le rassemblement, tel a été le mandat donné lors de la dernière conférence nationale en leur présence mais nous garderons toujours en partage avec eux dans notre bréviaire et à l’esprit la belle sagesse du président Modibo Kéita, le père de l’indépendance “Quand les propriétaires deviennent les spectateurs, c’est le festival des brigands”. Ses détracteurs campent dans le déni en refusant de reconnaître la réalité d’une perception qui est traumatisante pour eux. Pourquoi créer une confusion en violation flagrante de la charte des partis ? Il s’agit pour eux d’un mécanisme de défense inconscient qui constitue une protection nécessaire devant la réalité si angoissante qu’elle peut provoquer à leur niveau un effondrement psychique, peut être un rêve personnel brisé ! Ils ont fait le choix de nier un fait ou un consensus, sans justification rationnelle. Leur hystérie n’est autre chose qu’un trouble de la personnalité très expansif visant à combler ou entretenir un besoin permanent d’attention.

Hier, c’était pendant la campagne référendaire Aujourd’hui, c’est lors du congrès ordinaire du RDA-Mali, unanimement salué au Mali et à l’étranger, qu’ils veulent distraire l’opinion en ne reconnaissant pas un récépissé donné par l’autorité exécutive, attitude indigne pour nos institutions ! Tout cela fait désordre. Ils veulent toujours avoir raison ! Pour que d’autres aient toujours tort ! A quoi tout cela rime en toute responsabilité ?

Le Mali doit cesser d’être pour certains “Au petit bonheur, la chance” en arrêtant d’être des rentiers viagers de l’Etat.

Ils ont en souvenir le leader hubristique persistant dans des choix critiquables, n’écoutant pas son entourage, et encore moins ses opposants, et refusant toute contradiction ou compromis.

Frappés par le syndrome d’hubris, narcissiques, ils sont imbus d’eux-mêmes à l’extrême, obsédés par l’apparence, aimant se montrer et contrôlant leur image, cherchant à donner l’illusion qu’ils agissent sans se préoccuper d’être réellement utiles.

Leur acte est inutile et ne produira pas de grands résultats, malgré tous les efforts et la persévérance qu’on y accorde. Notre combat s’inscrira dans la consolidation de ce que nous n’avons pas bâti, les idéaux de l’US RDA de nos illustres devanciers !

Tel est notre héritage que nous assumons à temps complet à l’intérieur du parti des présidents Mamadou Konaté et Modibo Kéita. Nous ne serons jamais des militants figurants, encore moins des militants intérimaires le temps des festivités et des mondanités. Mais quand la politique cesse d’être une mission mais une profession, les responsables politiques ne seront plus des engagés mais des intéressés. Notre combat sera aussi de dépasser nos seuls intérêts personnels et égocentriques en agissant pour le bien commun, en rêvant de changer notre pays le Mali, en améliorant la vie de nos concitoyens. Voilà ce qu’est, à notre avis, l’engagement politique.Le train RDA-Mali continuera son trajet et donnera la chance à chacun d’y prendre place aux prochains arrêts ! Venez au Rassemblement ! C’est la seule issue possible !

Ibrahima A LY

Secrétaire général RDA-Mali

