Des partisans de l’homme politique malien, feu Soumaïla Cissé, ont procédé, le week-end passé, à Bamako au lancement du parti Espoir pour la Démocratie et la République. Une nouvelle formation politique qui devrait engager une rude bataille sur le terrain avec l’Union pour la République et la Démocratie dont ses membres sont tous issus.

Le divorce est donc définitivement consommé entre le camp du Pr Salikou Sanogo et celui de Gouagnon Coulibaly. Les deux personnalités se discutaient la présidence de l’Union pour la République et la Démocratie après le décès brusque du fondateur du Parti de la poignée des mains. Pr Salikou Sanogo, qui assurait l’intérim après le décès de feu Soumi Champion, a essuyé un revers judiciaire face à son ennemi juré, Gouagnon Coulibaly. Moins de deux mois après de ce feuilleton judiciaire, le camp Salikou Sanogo a annoncé la création d’une nouvelle formation politique dénommée « Espoir pour la Démocratie et la République ». Ce nouveau parti, selon plusieurs initiateurs, entend promouvoir les idéaux de feu Soumaïla Cissé. « Nous sommes l’ADN du vrai URD que Soumaïla Cissé a créé. Avec sa famille, nous allons poursuivre son combat pour le Mali », nous confie un militant du parti EDR. Dans son sillage, Moussa Sey Diallo, un autre membre de cette formation politique, souligne que « le nom Espoir pour la Démocratie et la République a été accepté. Le flambeau est devenu le symbole de la poursuite des idéaux du Président Soumaïla Cissé ».

Après le verdict de la cour suprême, qui a autorisé le camp Gouagnon Coulibaly à utiliser tous les symboles de l’URD, le Pr Salikou Sanogo estime que vaut son reste sur la scène politique. « Il nous faudra disposer d’un nouvel appareil politique à travers lequel nous allons continuer à partager avec les maliennes et les maliens nos aspirations pour mieux protéger notre république et bien sauvegarder notre démocratie afin qu’il y ait plus de développement au Mali. Il nous faut impérativement recréer l’espoir chez les maliens », a déclaré l’ex-président par intérim de l’URD. Suite à la validation du nom et les statuts du parti, les initiateurs annoncent qu’ils vont déposer une demande de création de parti au Ministère de l’Administration Territoriale et de décentralisation. L’obtention d’un récépissé devait permettre aux membres de ce parti de démarrer les activités politiques.

En perspective, selon Moussa Sey Diallo, l’Espoir pour la Démocratie et la République va organiser une conférence de presse suivi d’un meeting géant qui réunira tous les ‘’ Soumaïllistes’’ à Bamako. A la veille des élections, l’EDR devrait engager une bataille avec sa rivale ‘’Union pour la République et la Démocratie’’ pour se départager les militants qui se reconnaissaient dans le programme politique ou la vision de feu Soumaïla Cissé.

D’ores et déjà, l’espoir pour la Démocratie et la République bénéficie d’un soutien de taille : la famille de Soumaïla Cissé. L’épouse Cissé Aïchata Traoré avait fait le déplacement le week-end pour assister à la réunion de validation du nom et les statuts de cette nouvelle formation. Le choix de la famille Cissé pourrait peser dans la balance.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net22

Commentaires via Facebook :