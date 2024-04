L’annonce a été faite ce vendredi par le président du Comité de pilotage, l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga au cours d’une rencontre de son équipe avec les membres de la Cour suprême, au siège de l’institution

La rencontre a enregistré la présence des ministres chargés de la Justice et des Droits de l’Homme, Mahamadou Kassogué, de la Refondation chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa Maïga et celle déléguée auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, Fatoumata Sékou Dicko.

Le président de la Cour suprême a rapporté que ce dialogue national soudera davantage le tissu social et ébranler le poids des années de crise et sécuritaire politique. Selon Fatoma Thera, il permettra également à tous les acteurs de la société de contribuer à toute souveraineté au maintien de la paix et à la réconciliation nationale avec à la clé des propositions concrètes.

Le dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale initié par le président de la Transition vise à résoudre les mésententes au sein des communautés entre elles, réparer le tissu social en vue d’instaurer l’harmonie et le vivre ensemble.

La phase communale du dialogue inter-Maliens débutera du 13 au 15 avril prochain et celle régionale se déroulera du 20 au 22 du même mois. Quant à la phase finale, elle se tiendra du 6 au 10 mai prochain.

En prélude des travaux de ce grand forum entre Maliens, le président du Comité de pilotage a entrepris depuis le mardi 02 mars une série de rencontres avec les Institutions et les forces vives de la nation. L’objectif est d’expliquer le contenu des missions du Comité de pilotage et de recueillir les attentes de la population.

Marietou KOITE

