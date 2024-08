Mali : Inauguration du #Stade de #Kayes et du Lycée de Kayes N’Di : Le président #Assimi Goïta tient ses promesses

L’État a entièrement rénové le Stade Abdoulaye Makoro Sissoko et construit le Lycée public de Kayes N’Di qui a été équipé par la Présidence dans le cadre de ses œuvres sociales.

L’inauguration de ces infrastructures matérialise une promessefaite à la région par le chef de l’État, le colonel Assimi Goïta, lors de sa visite à Kayes le 23 juin 2033

La cérémonie organisée à cet effet au Stade Abdoulaye Makoro Sissoko, a été présidée par le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga. C’était en présence des ministres chargés de l’Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savané et da la Jeunesse, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, et du conseiller spécial du président de la Transition chargé des œuvres sociales, Aguibou Dembélé.

Ce Stade de 15.000 places comprend un salon VIP ou salon présidentiel, 4 vestiaires, une salle antidopage, une infirmerie, des bureaux pour officiels CAF (Confédération africaine de football) et Fifa (Fédération internationale de football), un terrain annexe en gazon synthétique, deux piscines, dont une pour l’hôtel.

Les gens se sont massés aux abords des principales artères pour saluer et applaudir le cortège tout au long du trajet. Le clou de l’événement a eu lieu dans l’enceinte du Stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kayes. Ici, les membres de la délégation ont eu droit à un bain de foule, en faisant le tour du Stade. Partout, les jeunes scandaient des slogans, comme «Vive Assimi», une manière d’exprimer au président de la Transition leur joie et reconnaissance pour ses efforts de développement dans leur région.

«Nous avons l’insigne honneur et le privilège de représenter le président de la Transition à cette cérémonie. Ces deux infrastructures ont été réalisées sur fonds propres du budget national. Le chef de l’État entend faire du Mali, une nation développée et prospère. Il a tenu ses promesses. C’est le Lycée le plus moderne du pays. J’invite les bénéficiaires à faire un bon usage de ces édifices.

Soyez sûrs que le chef de l’État ne ménagera aucun effort pour réaliser des projets dans la limité de ses capacités», a déclaré le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale, après avoir coupé le ruban symbolique du Stade Abdoulaye Makoro Sissoko et du Lycée Public de Kayes N’Di.

Le ministre Abdoul Kassim Fomba a annoncé que trois stades du pays sont déjà homologués et que la FIFA et la CAF étaient à Kayes et à Mopti dans cette optique.

Après avoir bénéficié d’un accueil populaire, le ministre Abdoulaye Maïga et sa délégation ont effectué une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de Kayes dans la famille de Moussa Diarra, coordinateur des chefs de quartiers, sise à Légal-Ségou, avant d’aller saluer le notable Hamet Niang dans sa famille dans le même quartier.

Rappelons que lors de sa visite survenue le 23 juillet 2023 à Kayes, le colonel Assimi Goïta a enlevé une grosse épine du pied des Kayesiens, en posant la 1ère pierre du Lycée public de Kayes N’Di, second du genre après le Lycée Dougoukolo Konaré de Kayes, après le meeting du Stade Abdoulaye Makoro Sissoko au cours duquel il a fait plusieurs annonces, dont la relance du trafic ferroviaire, la création d’une université à Kayes et la rénovation de certaines stades du pays, dont celui de la capitale de la 1ère région administrative du Mali.

Quant au conseiller spécial du président de la Transition, Aguibou Dembélé, celui-ci a expliqué que l’équipement du Lycée publique de Kayes N’Di s’inscrit dans le cadre des œuvres sociales de la Présidence. Lors de la cérémonie, il a remis aux autorités régionales un lot de 50 tablettes destinées aux élèves du tout nouveau Lycée qui comprend 15 salles de classe, une bibliothèque, des labos. La Présidence a aussi offert 600 table-bancs, 40 ordinateurs, des réfrigérateurs, des téléviseurs, tout en dotant l’établissement scolaire de 10 fontaines d’eau potable.

Le ministre Amadou Sy Savané a invité les populations à s’impliquer dans la vie de cet établissement, surtout que l’education est, selon lui, la réponse adaptée aux nombreux fléaux qui affectent le Sahel. Il a demandé aux élèves d’étudier pour qu’ils soient des cadres excellents pouvant contribuer au développement de notre pays.

Bandé Moussa SISSOKO / AMAP – Kayes

