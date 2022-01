Après un mois de concertation dans tout le pays, les conclusions ont été rendues publiques jeudi. Outre la prolongation de la transition, les Assises ont conclu à la nécessité d’une nouvelle Constitution, à la limitation du nombre de partis politiques, ou encore au développement de nouveaux partenariats militaires.

Plusieurs centaines de recommandations ont été formulées et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s’est engagé à les mettre en œuvre.

Plusieurs dizaines de partis politiques, pour certains de poids, avaient choisi de ne pas prendre part à ces Assises jugées trop coûteuses et redondantes après les nombreuses concertations déjà menées dans le pays. Surtout, ces partis refusaient de cautionner l’allongement de la transition.

« Un flou sémantique »

Parmi eux, le parti Yelema, de l’ancien Premier ministre Moussa Mara. Il estime que « les grands maux de notre pays sont indiqués dans les conclusions de ces Assises, comme c’était le cas dans les conclusions du dialogue national inclusif. Les questions institutionnelles, les questions de sécurité, les questions de gouvernance… L’essentiel des maux s’y retrouve ».

Pour l’ancien Premier ministre, « la question essentielle » reste le calendrier de transformation de ces recommandations en projet de réforme. « Il va sans doute y avoir, à mon avis et c’est souhaitable, que des interactions se fassent avec nos partenaires, notamment la Cédéao, pour éviter les sanctions contre notre pays et arriver à nous entendre sur un timing de transition avec la Cédéao. Donc si jamais on s’entend avec ce timing de transition, c’est de définir ce qui va être fait urgemment pendant la transition, et de voir ce qui peut être fait pendant le régime à venir », estime-t-il.

Le PS-Yeleen Kura, dirigé par Amadou Koïta, avait refusé de cautionner l’allongement de la transition et estime qu’aujourd’hui, le Mali se retrouve « dans une impasse sécuritaire, une impasse économique, une impasse politique, une impasse diplomatique ».