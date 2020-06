Mali : Le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) appelle à manifester le vendredi 19 juin

Le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) appelle le peuple malien à une manifestation le vendredi 19 juin pour demander la démission du président de la République. L’annonce a été faite le samedi 13 juin au cours d’un point de presse au siège de la CMAS animé par les responsables du M5-RFP.

-Maliweb.net- Le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) ne décolère pas. Après la gigantesque manifestation du 5 juin, la Coordination des mouvements et associations et sympathisants de Mahmoud Dicko et alliés devenu par la suite M5-RFP demande solennellement aux maliens de sortir le vendredi 19 juin à partir de 14 heures pour réitérer au président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, de quitter le pouvoir avec tout son régime.

Cette date, explique Choguel Kokalla Maïga, président du Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD) un des principaux membres du M5-RFP, a été convenue d’un commun accord. La sortie, selon lui, doit consacrer à un rassemblement de tous les maliens au monument de l’Indépendance à partir de 14 heures.

« Le vendredi, si Dieu le veut bien, IBK dira la vérité au peuple malien », a juré le bouillant Issa Kaou N’Djim, Coordination des mouvements et associations et sympathisants de Mahmoud Dicko. Car dit, le peuple s’assumera démocratiquement et pacifiquement face à l’histoire.

De l’avis d’Issa Kaou N’Djim, le chef de l’Etat à un mépris pour le peuple malien sinon comment comprendre qu’après la gigantesque manifestation du 5 juin qu’il ne sorte pas pour s’adresser aux maliens. « Trop c’est trop », a-t-il martelé avant d’ajouter que « cette fois ci nous n’allons pas lui demander de remettre sa démission mais nous allons l’arracher ».

S’agissant de l’ouverture d’une négociation entre les deux parties, le porte-parole de l’Imam Dicko se veut très clair. « Il n y’a pas de négociation, s’il y a lieu c’est comment arracher la démission d’IBK », a-t-il précisé. Toutefois, il a indiqué que le M5-RFP a rencontré les différents syndicats pour leur demander de choisir le camp du peuple.

Il faut en outre ajouter que le PACP du candidat Niankoro Yeah SAMAKE qui avait soutenu IBK au second tour a décidé de rejoindre le M5-RFP. Le parti l’a fait à travers un communiqué relayé sur les réseaux sociaux.

Selon le PAC, le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA, est devenu aujourd’hui « le point de blocage pour le nécessaire redressement de notre pays et dont le départ favorisera l’union des forces patriotiques pour reprendre le contrôle de notre destin commun perdu ». C’est pourquoi, il retire son soutien à IBK et décide d’inscrire désormais ses actions dans le Mouvement du 5 Juin. Rassemblement des forces patriotiques jusqu’à l’atteinte des objectifs de cette lutte noble.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

