À la suite d’un incident, informe le communiqué, le Président de la Transition, colonel Assimi Goïta a échangé avec son homologue de mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

À l’issue de cet entretien, le chef de l’État « a instruit d’ouvrir une enquête pour élucider la situation », précise le communiqué. Le président de la Transition a également « décidé d’envoyer une mission de haut niveau à Nouakchott, dans les plus brefs délais, afin d’engager des actions vigoureuses pour raffermir davantage la fraternité et la coopération entre nos pays notamment dans le domaine de la gestion de nos frontières communes, de la défense et de la sécurité des personnes et des biens ».

Le gouvernement a aussi adressé au gouvernement et au Peuple mauritaniens, ainsi qu’aux familles des disparus, « sa profonde compassion et ses condoléances les plus émues en circonstance particulièrement douloureuse ».

Le gouvernement a condamné « énergiquement ces actes criminels destinés à porter atteinte à l’excellente qualité des relations entre nos deux pays » et « trouve, une fois de plus, troublant la survenance de ce genre d’incident malheureux ».

À un « moment où ce pays frère et ami, la République Islamique de la Mauritanie apporte son soutien particulièrement pour l’approvisionnement normal des populations maliennes qui subissent les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l’UEMOA », indique le communiqué.

Le gouvernement « souligne qu’à ce stade, aucune preuve ne met en cause les Forces Armées Maliennes (FAMA) qui respectent les droits humains et agissent toujours avec professionnalisme dans leur lutte contre le terrorisme ».

« En outre, les autorités maliennes ne ménageront aucun effort pour rechercher et retrouver les coupables de ces crimes odieux pour les traduire devant les juridictions compétentes », assure le communiqué.

Tout en soulignant « les liens séculaires d’amitié et de fraternité qui ont toujours unis nos deux Peuples », le gouvernement du Mali remercie celui de la Mauritanie « pour son accompagnement multiforme et surtout sa solidarité agissante à l’ endroit de la République sœur ».

