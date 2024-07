L’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige) dispose aujourd’hui d’un cadre juridique et institutionnel renforcé pour la gestion logistique et la sécurisation des élections. L’actualisation du fichier électoral est en cours de finalisation, une étape qui sera suivie de la configuration complète des bureaux de vote

Ces informations ont été données ici, au Centre international de conférence de Bamako (CICB), par le président de l’Autorité indépendante de gestion des élections, Me Moustapha Cissé lors de la réunion d’échanges sur les activités du cadre de concertation entre l « organe indépendant et les partis politiques. Cette rencontre a été convoquée après la levée, la semaine dernière, de la suspension des activités des partis politiques et celles à caractère politique des associations par le gouvernement.

Après avoir apprécié cette décision permettant de renouer avec le cadre de concertation Aige-Partis politiques, Me Moustapha Cissé a rappelé que l’objectif de la rencontre périodique qui consiste à œuvrer ensemble pour la tenue d’élections transparentes, apaisées et crédibles. Il s’agit de créer un cadre de dialogue entre l’Autorité et les partis politiques, de se concerter et de s’entendre sur des solutions institutionnelles. La salle Balla Moussa Sissoko était pleine à craquer témoignant de la disponibilité des partis politiques pour la bonne cause.

Dans ses mots de bienvenue, le président de l’Autorité indépendante a focalisé son intervention au niveau de la préparation de son organe en matière d’organisation et de gestion de toutes les opérations référendaires et électorales à venir. On retient déjà parmi ces avancées notoires, l’opérationnalisation complète des départements, au niveau de l’Aige, chargés des élections et du fichier électoral. S’y ajoute la mise à disposition des professionnels au niveau des coordinations locales de nouveaux systèmes ou encore des appareils de nouvelle génération permettant d’assurer davantage les bonnes opérations des futures échéances électorales. « Nous nous comporterons comme un véritable manager d’élections », a assuré Me Moustapha Cissé.

De plus, il est soutenu que les membres de l’Autorité suivront les formations nécessaires en matière électorale. Mieux, selon lui, le cadre juridique et institutionnel de l’Aige a été renforcé, surtout à travers la collaboration avec le département de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, et celui des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Me Moustapha Cissé mentionnera également la gestion logistique et la sécurisation des élections qui sont déjà un acquis à l’Aige.

Et de s’assurer que l’actualisation du fichier électoral tend vers la finalisation après quoi interviendra la configuration des bureaux de vote qui a également démarré. Tout est en train de se faire afin d’obtenir un fichier électoral entièrement élaboré pour la participation de tous les citoyens. Bref, le président de l’Aige a donné toutes les assurances pour la tenue prochaine des élections transparentes, apaisées et crédibles. Nous reviendrons plus en détail, dans nos prochaines éditions, sur les échanges au cours de cette rencontre.

Oumar DIAKITE

