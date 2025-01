Lors de son passage sur le plateau du Grand Jury de Renouveau TV, le 23 janvier 2025, Maitre Mountaga Tall, éminent avocat et figure politique malienne, a livré un discours remarqué sur la situation politique actuelle au Mali. Evoquant la transition politique en cours, il a tenu des propos fermes et porteurs d’engagement. Le président du CNID-Faso Yiriwa Ton s’est clairement positionné en faveur de la démocratie.

Face aux journalistes présents dans cette émission phare, Me Mountaga Tall a abordé les sujets brûlants de l’heure. De la lutte du M5-RFP ayant conduit au coup d’Etat à la prise du pouvoir par les militaires, en passant par la crise énergétique qui frappe durement le pays, il a livré une analyse lucide et détaillée.

Concernant la tenue des élections annoncées pour 2025 par les autorités de la transition, l’invité n’a pas fait dans la langue de bois. Il a rappelé l’importance des principes démocratiques en déclarant : « Nous allons aider ces dirigeants, qui ne sont pas venus au pouvoir de façon démocratique, à aller vers ces élections. Et si nous constatons que ce n’est pas le cas, nous allons nous assumer ».

Ce message, à la fois conciliant et déterminé, montre la volonté de cet acteur de longue date de la scène politique malienne d’accompagner le régime de transition tout en veillant à ce qu’il respecte ses engagements pour des élections crédibles et inclusives.

Me Tall a également insisté sur la responsabilité des acteurs politiques et de la société civile pour garantir que ces promesses soient tenues. Il a laissé entendre qu’en cas de défaillance, des mesures concrètes pourraient être prises.

Pour Me Tall, il ne s’agit pas seulement de critiquer ces autorités, mais d’agir de manière constructive. En tant qu’avocat et homme politique engagé, il plaide pour une collaboration stratégique entre les parties prenantes nationales et internationales afin de garantir un retour rapide à l’ordre constitutionnel.

Une mise en garde

Toutefois, son message contenait aussi une mise en garde claire. Si les dirigeants de la transition ne respectent pas leurs engagements, Maitre Tall n’exclut pas de prendre une position plus radicale : « Nous allons nous assumer ». Ces mots, lourds de sens, laissent entrevoir des actions politiques, juridiques ou sociales pour exiger le respect des principes démocratiques.

Depuis plusieurs décennies, Me Mountaga Tall s’impose comme une voix influente sur la scène politique malienne. Ancien candidat à l’élection présidentielle, il a toujours défendu avec ferveur les valeurs démocratiques et les droits humains. Son passage au Grand Jury de Renouveau TV confirme son rôle de veilleur et d’acteur clé dans la consolidation de la démocratie au Mali.

En somme, les propos de Me Tall résonnent comme un appel à la mobilisation. Ils visent autant les dirigeants de la transition que les citoyens, pour qu’ils s’engagent à préserver les fondements de la démocratie. Dans un contexte de fragilité politique, ces paroles pourraient peser lourdement sur les mois à venir.

A.S.

