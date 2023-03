Mopti : Le premier ministre lance, aujourd’hui, la stratégie de stabilisation des régions du centre

Son plan d’action pour la période 2022-2024 est estimé à 956,1 milliards de Fcfa dont environ 205,5 milliards de financement acquis

Arrivé hier à Mopti avec une forte délégation, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga procède, ce vendredi, au lancement de la Stratégie de stabilisation des Régions du Centre et son plan d’action 2022-2024. Il s’agit des Régions de Ségou, San, Mopti, Douentza et Bandiagara.

En effet, ces localités sont devenues des théâtres d’opération des hommes sans foi ni loi qui s’adonnent à des attaques terroristes et entretiennent les conflits communautaires. Pour assurer la coordination aux niveaux stratégique et politique de l’ensemble des efforts de stabilisation des régions du Centre, le document de la Stratégie de stabilisation des Régions du centre (SSRC) a été approuvé par le Conseil des ministres du 24 août 2022. Cela est intervenu après un large processus participatif et inclusif.

Ainsi, il a été adopté par le décret n° 2022-0536/PT-RM du 9 septembre 2022. La SSCR constitue un instrument traduisant la volonté des autorités de la Transition d’avoir une approche holistique de la stabilisation. Elle est désormais l’outil de référence de coordination de l’ensemble des activités du gouvernement et de tous les partenaires intervenant dans le centre de notre pays.

L’objectif est de rendre stables et prospères les régions du Centre, où les communautés sont réconciliées et vivent en harmonie avec leurs voisins.

La SSRC s’articule autour de quatre axes stratégiques; à savoir le rétablissement de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale; l’amélioration de la gouvernance et le renforcement de la justice; la gestion des questions humanitaires et le relèvement économique; la communication et la coordination des interventions.

S’agissant de la première stratégie, cet axe met l’accent sur une mise en œuvre efficace et coordonnée des mesures visant le retour d’une paix et d’une sécurité durables en luttant contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Il prend en compte la libre circulation des personnes et des biens et la promotion du vivre ensemble. Le deuxième axe traite de l’accompagnement au retour des représentants de l’état. En clair, il est fait mention du rétablissement de l’autorité de l’état, des services sociaux de base et la lutte contre l’impunité. Ce faisant, l’administration, la justice, l’éducation, la santé et l’hydraulique doivent être rendues possibles et accessibles pour la population.

Quant à l’axe stratégique 3, il touche les questions humanitaires et le relèvement économique des populations affectées par la crise. Concernant l’axe 4, la priorité est donnée aux actions de plaidoyer et de sensibilisation adaptées à la situation du Centre et la formation des médias sur la communication de crise.

Assortie d’un plan d’action pour la période 2022-2024, la Stratégie de stabilisation s’attaque aux défis majeurs des régions du centre. Ce plan d’action est estimé à 956,1 milliards de Fcfa pour les trois années dont environ 205,5 milliards de financement acquis.

Le fonds restant 750, 6 milliards de nos francs est à rechercher auprès des partenaires techniques et financiers. Outre le lancement SSCR, le chef du gouvernement mènera plusieurs autres activités de développent pendant son séjour dans la Venise malienne.

Namory KOUYATÉ

