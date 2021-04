Mopti : Seydou Mamadou Coulibaly propose le pacte citoyen « Benkan »

L’ingénieur en génie civile, Seydou Mamadou Coulibaly, fondateur d’une entreprise, non moins président du Mouvement politique Benkan, a lancé, le samedi 10 avril 2021, à Mopti, son pacte citoyen appelé « Benkan Koura ». Le meeting grand public a été annulé suite aux nouvelles mesures restrictives adoptées par les autorités contre la résurgence des cas de Covid-19 dans notre pays. C’est depuis son hôtel que Seydou Mamadou Coulibaly a prononcé son discours baptisé « Appel pour le Mali ».

S’adressant aux 20 millions de Maliens depuis la Venise malienne, il a d’abord salué les mesures restrictives adoptées par les autorités. Selon lui, ces mesures sont en droite ligne des principes et des idéaux du mouvement Benkan, le pacte citoyen qui place ses espoirs dans l’émergence d’un Mali avec des citoyens responsables et en bonne santé.

« Nous devrons apprendre à vivre avec la COVID-19 en adoptant des attitudes responsables, et en adaptant nos modes de vie », a-t-il souligné. Il a ajouté que cette nouvelle donne n’empêche aucunement leur programme, mais qu’elle les amène tout simplement à se réorganiser tout en gardant leur objectif qui reste de se mobiliser autour d’un nouveau pacte citoyen, Benkan Koura. Ainsi, dira-t-il que le 10 avril 2021 est une date historique dans un lieu historique pour un événement historique. Au dire de l’ingénieur en génie civile, le pays traverse aujourd’hui sa pire crise sécuritaire, la plus longue, la plus grave et la plus complexe. « Je veux parler des conflits intercommunautaires et attaques des groupes armés dans une grande partie de notre territoire, en commençant par Mopti », a-t-il expliqué. Pour lui, la crise malienne est devenue multiforme, entraînant ainsi de grands dysfonctionnements dans tous les secteurs vitaux: politique, économique, social, éducatif, sanitaire, écologique et autres.

A l’en croire, nous avons tous mal au Mali. Parce qu’il s’oriente désespérément vers l’abîme, il court inexorablement le danger d’un délitement et il s’effondre. Appelant toutes les parties à l’union, il fera savoir qu’avec un nouveau pacte citoyen, le Mali de nos rêves deviendra réalité !

Plus loin, il a déclaré que par engagement patriotique et amour pour la Nation, l’Appel pour le Mali s’adresse à tous au delà des régions et des religions, des Maliens de l’intérieur comme les Maliens établis à l’extérieur.

« Le Mouvement Benkan que nous avons porté sur les fonts baptismaux est le signe d’un engagement fort en direction de nos villes et campagnes, hélas, peuplées d’une armée de femmes et d’hommes en quête d’emplois devenus mirage », a-t-il souligné. Selon lui, le Pacte citoyen « Benkan » qui se nourrit de nos vertus millénaires, vise à recoudre le tissu social déchiré. S’adressant toujours aux Maliens depuis Mopti, il dit non à l’injustice, au défaitisme, à l’insécurité, à la violence, à la corruption et au désespoir.

« Je veux nouer avec les 20 millions de Maliens de l’intérieur et de l’extérieur publiquement un nouveau pacte citoyen appelé Benkan Koura », a-t-il insisté. Pour lui, ce Pacte citoyen est un véritable contrat social. Il est, selon lui, l’expression d’une volonté et des moyens pour une autre façon de faire de la politique, une autre manière de servir, une autre manière de diriger, toutes fondées sur l’intérêt général.

Ousmane Baba Dramé

