L’émission Politik d’Africable recevait le lundi 25 mars les acteurs du 26 mars 1991 dont Maître MountagaTall. Celui-ci a indiqué que l’obtention de la bourse était conditionnée à l’adhésion au parti unique.

– Maliweb.net – Acteur majeur de la révolution de 26 mars 1991, Maître Mountaga Tall a expliqué les raisons qui ont poussé le peuple malien a demandé le départ du Général Moussa Traoré. Selon le président du CNID Faso Yiriwa Ton, le mouvement démocratique réclamait le multipartisme, l’amélioration des conditions de vie des maliens et l’instauration des libertés individuelles comme la liberté de pensée, de réunion et d’opinion. Ce que la dictature ne permettait.

Répliquant aux propos de Choguel Kokalla Maïga, qui contestait les arguments du mouvement démocratique, Maitre Mountaga Tall a affirmé être personnellement victime de la dictature. Et Maître Tall d’ajouter une couche. « Lorsque je terminais mes études à l’Université de Dakar en 1980, j’étais non seulement le plus jeune mais aussi le premier de ma classe. J’avais demandé à l’époque une bourse pour poursuivre mes études afin de devenir un enseignant. On m’a refusé parce que je n’étais pas membre de l’UDPM », témoigne l’ancien ministre de l’Enseignement Supérieur, qui affirme cependant ne rien contre le Général Moussa Traoré. Toutefois le patron du parti du soleil levant estime que tout n’était pas mauvais sous la dictature.

Par ailleurs l’ancien député de Ségou pense qu’on fait un mauvais procès au mouvement démocratique en l’accusant d’avoir mal géré le pays. Il rappelle que le mouvement démocratique a dirigé le Mali du 26 mars 1991 au 2 juin 1992. Après cette date, ce sont des hommes et des femmes qui ont gouverné le pays. « A ce titre ils sont responsables en bien et en mal sur tout ce qui s’est passé », analyse-t-il.

Abdrahamane Sissoko/Maliweb.net

