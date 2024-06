Les informations les plus concordantes font état d’un grand malaise au sommet de l’Etat. A en juger par le retard pris et toutes les supputations autour du départ à la primature de Choguel K Maiga, il y a lieu de s’interroger sur les causes du blocage. Pourtant les rumeurs les plus folles ont fait état d’un départ imminent du premier ministre avant qu’elles ne s’estompent. Cette situation laisse voir en filigrane un malaise certain au sommet de l’Etat. Il y a sans nul doute un désaccord entre ceux qui doivent avoir le dernier mot dans le choix du remplaçant de Choguel K Maiga. Sans présager d’un lendemain tumultueux entre les différents clans, le risque d’une division au sommet de l’Etat est plus que palpable. Pourquoi le cas Choguel divise tant le sommet de l’Etat ? Cette crise de leadership n’aura-t-elle pas de conséquences sur le bon fonctionnement des organes de la transition ?

Ils sont nombreux les maliens qui pensent que le PM Choguel K Maiga a échoué à trouver des solutions aux préoccupations majeures des maliens, qu’il a été incapable de rassembler les maliens autour des objectifs de la transition. Tout comme il a contribué à fragiliser la classe politique et à affaiblir les acteurs politiques il ne saurait avoir le soutien de ces derniers qui ne souhaitent qu’une seule chose son départ. Comment pourrait-on garder un PM qui a plus été un problème qu’une solution à la transition ? Son cas doit-il réellement diviser si tant est que toutes les autorités au sommet de l’Etat travaillent pour le Mali ? Ces deux questions méritent d’être posées quand on sait qu’il y a un grand malaise au sommet de l’Etat et vraisemblablement l’affaire Choguel serait le facteur déclencheur. Qui ne se rappelle pas des propos qu’il a tenus après le meeting qu’il a d’ailleurs qualifié de meeting de la honte. Le PM a clairement critiqué certains militaires qui seraient à la manœuvre pour diviser le M5 RFP. Comme si cela ne suffisait pas son fidèle lieutenant, actuellement incarcéré a demandé au Président Assimi de libérer certains prisonniers qui seraient proches d’un colonel, pour soit disant favoriser la paix et la cohésion et cela contrairement à la législation malienne. Choguel n’a-t-il pas réussi à diviser également les colonels ? La réponse est sans nul doute oui eu égard aux propos que ses partisans au Mali ou en dehors du Mali ne cessent de tenir à l’égard de certains colonels.

Pourquoi le cas Choguel divise tant le sommet de l’Etat ?

L’on pourrait affirmer sans risque de se tromper que le cas Choguel K Maiga a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, sinon le malaise existe au sommet de l’Etat depuis belle lurette. Il y a certainement un conflit d’intérêts et une divergence de vue sur certaines questions cruciales concernant la gestion des affaires du pays. Dans tous les cas de figure les cinq colonels sont condamnés à s’entendre car ayant le même destin, la moindre fissure dans leurs collaborations peut avoir des conséquences néfastes et pour eux et pour le pays. Quant au départ du PM de la primature, l’unanimité devrait être faite autour de ça pour éviter à notre pays de connaitre des situations déplorables. La guerre des clans doit laisser place à la guerre pour la survie du Mali.

Cette crise de leadership n’aura-t-elle pas de conséquences sur le bon fonctionnement des organes de la transition ?

Tous les grands observateurs de la scène politique ont affirmé que plus une transition dure moins elle devient inefficace et plus les divisions font surface. C’est pourquoi, sans aucune surprise, la situation qui prévaut aujourd’hui est la conséquence logique d’un pouvoir à cinq têtes. Chaque auteur du coup d’Etat revendique sa part de contribution et d’efforts pour la réussite du projet. Donc tous les cinq colonels doivent jouir des mêmes avantages d’où un pouvoir à cinq têtes, même si tous n’occupent pas les mêmes fonctions. La crise de leadership aura bel et bien des conséquences sur le bon fonctionnement de l’Etat, l’illustration parfaite de cet état de fait est le départ ou non du PM Choguel K Maiga. Pendant que tout le monde s’accorde à dire qu’il faut un nouvel homme à la tête de la primature, certains s’opposent pour préserver leurs intérêts. Il y a véritablement lieu de craindre une crise entre les autorités de la transition ce qui paralyserait l’administration et annihilerait tous les efforts jusque-là consentis.

Youssouf Sissoko

