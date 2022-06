DECLARATION RELATIVE A LA SITUATION DE CRISE AU SEIN DU COMITE STRATEGIQUE DU M5- RFP

A la veille du 2ème anniversaire du MS-RFP, la plateforme ANW KO MALI DRON :

– rappelle la lutte héroïque du Peuple malien durant plusieurs mois pour parvenir à la . démission du président lbrahim Boubacar KEITA et son régime afin d’aboutir à l’émergence d’un Mali nouveau, MALI KURA;

– s’incline pieusement devant la mémoire des victimes des tueries des 10,11et 12 juillet 2020, des victimes civiles et militaires, maliennes et étrangères de la grave crise multidimensionnelle qui continue d’endeuiller notre pays et le sahel;

– prie pour le repos de l’âme des victimes, présente ses condoléances aux familles durement éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blesses;

rappelle la nécessité d’une évaluation périodique de la gouvernance de la Transition pour aider à la maintenir sur la trajectoire de la Refondation objet de la feuille de route du MS-RFP.

Cet anniversaire intervient dans un contexte marqué par une situation de crise au sein du Comité Stratégique du MS-RFP (CS).

Dans sa Déclaration Liminaire N”01’1 – CS/MS-RFP du 20 décembre 2020, lors de la Conférence de Presse sur la Vision de la Transition et la situation Sociopolitique au Mali, le Comité Stratégique du MS-RFP rappelait la nécessité de sa réorganisation, stigmatisait le risque d’arrêt du processus de changement et réaffirmait sa vision d’une Transition de rupture, ainsi que les conditions de réussite de la Transition. Le CS allait publier en avril 2021, dix propositions et 17 mesures.

Dans ce cadre, l’avènement d’un Premier Ministre et de Ministres issus du MS-RFP en juin 2021 a suscité un immense espoir de voir se concrétiser la vision de la Transition du MS-RFP.

Cependant, depuis un an, nombreux sont les maliens qui s’interrogent sur la capacité, la volonté des responsables du M5 de faire face, d’honorer ses engagements, sur la lisibilité du CS et sur celle du Mouvement lui- même.

On a pu même observer avec l’accession de son Président au poste de Premier ministre, que le CS du MS-RFP a rompu avec l’esprit de collégialité, de respect, de volonté de rassembler toutes ses entités autour d’un objectif commun.

Et cela, au moment ou il était essentiel pour le Comité stratégique de repenser les objectifs et réajuster l’organisation du mouvement afin de la rendre plus cohérente, plus efficiente, pour :

– redonner du sens à I’action du CS,

– mieux porter les aspirations du M5,

– assurer la mission de veille du M5,

– une vision claire sur les perspectives de la trajectoire de la révolution citoyenne du M5.

Aussi, la plateforme ANW KO MALI DRON constate avec regret que la direction du Mouvement que constitue le Comité Stratégique, reste confrontée à une profonde crise de gouvernance interne ; crise désormais sur la place publique et cela, malgré toutes les tentatives de gestion à l’interne. Cette crise est caractérisée notamment par.

-la prise de décisions non consensuelles (entités) par le jeu de majorité mécanique

– le refus de débattre des questions graves qui ont progressivement remis en cause la cohésion et l’unité du M5- RFP, des préoccupations exprimées par des entités membres du CS, par cinq membres du CS : lettres des cinq, EMK, Diaspora, Jeunesse M5…,

la remise en cause par le président de décision prise par le CS : notamment la question du siège .

– l’abus d’autorité : décision de suspension de certains membres du CS sous de fallacieux prétexte et obstruction à leur participation aux réunions du CS, malgré la décision de AKMD de maintenir son représentant

– la volonté délibérée de faire du CS du M5 une caisse de résonnance du gouvernement : toute opinion différente est considérée comme une dissidence, un crime de lèse- majesté contre le Président du Comité, Premier Ministre ;

– la difficulté de mettre en œuvre l’évaluation périodique par le CS de notre feuille de route;

– l’incapacité de l’équipe actuelle du CS de ressouder le M5 afin d’en faire une force politique capable de peser efficacement sur la refondation du Mali, pendant et après la Transition.

Constatant que le Comité Stratégique, au lieu de demeurer un cadre de réflexions, de prise de décision dans un esprit de collégialité, de respect et de volonté de rassembler autour d’objectifs communs, est devenu un instrument au service d’un homme et de son ambition personnelle.

La plateforme AKMD ne se reconnait plus dans les décisions prises par le Comité Stratégique et décide par conséquent de mettre fin à sa participation au dit Comité.

AKMD reste profondément attaché à I’idéal du Malikura, aux objectifs du M5, et réaffirme sa détermination à poursuivre avec toutes et tous les maliens le combat pour le véritable changement, le Malikura tant espéré !

Bamako, le 2 juin 2022.