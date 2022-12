Le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) a suivi avec commisération la charge portée contre la Transition par le « Cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l’ordre Constitutionnel », le 26 novembre, à la veille d’une mission du Médiateur de la Cedeao à Bamako. Comme d’habitude, le « Cadre », en mission commandée, a décidé de jouer contre son propre pays pour des raisons inavouables.

La seule réponse qu’appelle l’examen du réquisitoire dressé contre le Mali par le « Cadre » est de lui rappeler que les Maliennes et les Maliens n’ont pas la mémoire si courte que ses responsables le croient. En effet, nos compatriotes se souviennent que c’est sous leur gouvernance que : – les massacres les plus horribles ont été perpétrés contre des civils désarmés avec des villages incendiés, des femmes éventrées, des vieillards tués, le bétail emporté, les greniers brûlés… ; – l’administration, abandonnée à elle-même, a déserté une bonne partie du territoire nationale ; – l’insécurité a été fortement aggravée par la corruption et les détournements à ciel ouverts des fonds destinés à l’acquisition de matériels et équipements militaires comme l’attestent les fameuses affaires : Paramount ; des blindés en carton ; des détournements des primes et salaires de militaires, des avions payés mais jamais livrés… ; des hélicoptères cloués au sol…

Les Maliennes et les Maliens se souviennent également que nos dignitaires déchus, en course pour récupérer leurs privilèges à jamais perdus, étaient en conflit avec toutes les forces syndicales significatives de notre pays. Ainsi avions-nous vécu : les écoles fermées suite aux grèves des syndicats signataires du 16 octobre 2016 ; les cours et tribunaux fermés pendant deux mois suite aux grèves des syndicats de magistrats et de greffiers ; les hôpitaux fermés à la suite à du scandale du marché de rénovation et équipement des hôpitaux ; les marchés fermés, etc. Malheureusement pour le Cadre, les Maliens se souviennent : des engrais frelatés qui ont compromis des campagnes agricoles et provoqué la faim à large échelle ; de l’exposition des Maliens au Covid-19 avec les détournements des fonds dédiés à la lutte contre cette pandémie ; du scandale de l’achat de l’avion présidentiel. Ce sont les mêmes responsables qui veulent mettre leur passif à la charge des autorités de la Transition engagés à réparer leur échec et les dégâts incommensurables de leur gestion.

N’ont-ils pas en effet échoué à : organiser le Forum social pour apaiser le climat social ? Assurer la mise en œuvre du Dialogue Inclusif National ? Mener à terme la révision constitutionnelle ? Organiser des élections crédibles ? Aujourd’hui, au lieu de demander pardon au Peuple malien qui a décidé de reprendre son destin en main, le Cadre se met au service de puissances étrangères pour saborder les efforts de reconquête de notre souveraineté nationale. Le M5-RFP parfaitement conscient des difficultés que vivent nos compatriotes en raison principalement du lourd héritage légué par le régime défunt et du contexte international reste engagé pour la réussite de la Transition et pour un Mali digne, débout et prospère.

Fait à Bamako, le 03 décembre 2022 à la Crès

