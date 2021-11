«Je salue particulièrement le ministère de la sécurité avec lequel j’ai pu entrer en contact et qui s’est porté garant de ma sécurité ainsi que de celle des miens. De ce fait, j’ai pu regagner mon domicile l’esprit rassuré », a souligné l’ancien ministre, Housseini Amion Guindo dit Poulo, Président de la CODEM et du Cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie au Mali, le 15 novembre 2021. Cette déclaration a été faite par Poulo après avoir échappé à une tentative d’enlèvement à son domicile à Bamako, le jeudi 11 novembre 2021 dans la soirée.

« Je tiens personnellement à remercier toutes celles et ceux qui ont manifesté de la solidarité dans l’épreuve que nous venons de vivre, ma famille et moi-même. Je salue particulièrement le ministère de la sécurité avec lequel j’ai pu entrer en contact et qui s’est porté garant de ma sécurité ainsi que de celle des miens. De ce fait, j’ai pu regagner mon domicile l’esprit rassuré », a souligné l’ancien ministre, Housseini Amion Guindo dit Poulo, Président de la CODEM et du Cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie au Mali, le 15 novembre 2021. Cette déclaration a été faite par Poulo après avoir échappé à une tentative d’enlèvement à son domicile à Bamako, le jeudi 11 novembre 2021 dans la soirée. Contacté, hier, lundi 15 novembre 2021 par le Républicain, Housseini Amion Guindo a indiqué qu’il préfère laisser le soin aux enquêteurs de faire la lumière sur cette tentative d’enlèvement. Dans un communiqué rendu public, le 13 novembre 2021, l’Action Républicaine pour le Progrès (ARP), dirigée par l’ancien ministre de la défense et des anciens combattants, Tiéman Hubert Coulibaly, a dénoncé et condamné énergiquement cet acte qui constitue une violation de domicile et le harcèlement d’un acteur politique non moins président de parti. « L’ARP souhaite une protection des personnes et de leurs biens et remarque, malheureusement, que les libertés fondamentales sont soumises à rude épreuve ces derniers temps avec des faits graves d’atteintes aux libertés individuelles et collectives. La situation actuelle recommande plutôt le rassemblement des forces vives pour sauver la nation. L’ARP demande que la lumière soit faite sur cette tentative d’enlèvement et appelle au renforcement de la sécurité des personnalités publiques », révèle le communiqué de l’ARP, sous la plume de son 1er vice-président, Modibo Soumaré.

Aguibou Sogodogo

