En prélude à la date de la tenue des Assises nationales de la refondation, les autorités de la Région de Gao sont à pied d’œuvre pour l’organisation matérielle et financière des travaux de l’ensemble des communes de la région.

La circonscription administrative de Gao comprend quatre cercles (Gao, Ansongo, Bourem et Almoustrat) avec 19 Communes. Le directeur de cabinet du gouverneur, Agaly Ag Inamoud Yattara a révélé qu’à cause de l’insécurité, les Assises subrégionales des Cercles d’Almoustrat et Tarkint seront délocalisées dans la Commune urbaine de Gao.

Quant à celles des Communes d’Ouattagouna, Bara, Tinahama, Tallataye et Tessit, elles se tiendront dans la Commune d’Ansongo mais celles de Bourem seront tenues à Bourem ville. Les assises des communes de Sonni Ali Ber, Gounzourèye, Gabéro, Inchawadji, N’Tillit et Telemsi et la Commune urbaine de Gao s’organiseront dans la Cité des Askia. Agaly Ag Inamoud Yattara a indiqué qu’un budget prévisionnel a été dégagé et envoyé au niveau national. Au niveau de la région de Gao, 2.450 personnes participeront aux travaux.

Abdourhamane Touré

Amap-Gao

