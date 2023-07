Mis en place le 11 juin 2021, le gouvernement Choguel Kokalla Maïga a été remanié par le décret n°2023-0363/PT-RM du 01 juillet 2023. Ce réaménagement technique a concerné 16 postes sur les 28 existants.

Ce sont 12 ministres qui ont fait leur entrée dans la nouvelle équipe (voir la liste). Trois ministres permutants.

Il s’agit de Mossa Ag Attaher qui quitte le ministère de la Jeunesse et des Sports pour celui des Maliens établi à l’extérieur et de l’Intégration africaine. Alhamdou Ag Ilyene qui était le titulaire de ce portefeuille s’occupera désormais du ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration. Quant à Amadou Keïta, il quitte le département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour celui des Mines qui est une nouvelle création dans l’actuel gouvernement. Ministre délégué dans l’ancienne équipe, Youba Ba hérite d’un ministère de plein exercice, celui de l’Élevage et de la Pêche.

Ce sont 11 ministres de l’ancienne équipe qui ont été confirmés. Il s’agit du colonel Sadio Camara (ministre de la Défense et des Anciens combattants), du général de brigade Daoud Aly Mohammedine (ministre de la Sécurité et de la Protection civile), du colonel-major Ismael Wagué (ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale chargé de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale); du colonel Abdoulaye Maïga (ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation), Mamadou Kassogué (ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux), Abdoulaye Diop (ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale) .

Autres ministres reconduits, Alousséni Sanou (ministre de l’économie et des Finances), Ibrahim Ikassa Maïga (ministre de la Refondation de l’état chargé des Relations avec les Institutions), Mme Dembélé Madina Sissoko (ministre des Transports et des Infrastructures), Andogoly Guindo (ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme), Mamadou Koné (ministres des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes), Mme Famoutama Sékou Dicko (ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé des Réformes politiques et institutionnelles).

Rédaction Bailleur

