L’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adema-PASJ) présidée par le Pr Marimantia Diarra a rencontré, le mardi 25 janvier 2022 à Bamako, la Ligue Démocratique pour le Changement (LDC) présidée par Moussa Sinko Coulibaly. Au cœur des échanges, la situation sociopolitique nationale. Au cours de cette rencontre, une convergence de vue entre les deux partis politiques s’est dégagée sur la sécurité, l’école et la santé qui méritent un examen efficient au grand bonheur des Maliens.

Le mardi 25 janvier 2022 dans l’après midi, une délégation de la direction nationale de la Ligue Démocratique pour le Changement (LDC) avec à sa tête son président, Moussa Sinko Coulibaly a reçu une délégation du Comité Exécutif de l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adema-PASJ) conduite par le Pr Marimantia Diarra, président dudit parti.

Selon nos informations, les échanges de cette visite ont porté sur la situation sociopolitique nationale et les relations entre les deux partis politiques. « S’agissant de la situation nationale, l’Adema et la LDC ont noté la gravité de l’heure et les menaces qui pèsent sur le pays à ce titre, il serait bon que les partis se retrouvent pour harmoniser les points de vue pour l’édification d’un Mali fort et prospère.

Des efforts immenses seront consentis pour créer une synergie d’actions allant dans le sens du renforcement des relations entre les deux formations politiques », révèle notre source. Selon les deux partis politiques, tous les Maliens doivent s’inscrire dans un élan d’union sacrée pour le Mali. « Une convergence de vue s’est dégagée sur la sécurité, l’école et la santé qui méritent un examen efficient au grand bonheur des Maliens.

Les politiques ont un rôle important à jouer dans la réussite de la transition car ils sont la sève de la démocratie », précise la même source.

Avant d’ajouter que l’Adema PASJ et la LDC sont deux partis qui œuvrent pour le Mali. « Une entrevue des présidents Coulibaly et Diarra a été actée.

Les deux partis ont apprécié la rencontre et ont promis de se retrouver dans un futur très proche pour bâtir ensemble de grands chantiers politiques », conclu la même source.

