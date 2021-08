Rencontre FARE AN KA WULI – URD : Les deux partis politiques expriment leurs préoccupations face à la dégradation de la situation sécuritaire

Selon le communiqué conjoint de la rencontre, le Parti FARE a souhaité rencontrer le parti URD pour échanger dans un cadre républicain et démocratique sur les sujets d’intérêt national face aux multiples défis auxquels fait face notre pays.

La rencontre a eu lieu ce vendredi 13 août 2021 à 16 heures 30 minutes, au siège de l’ex-chef de file de l’opposition. A l’entame, les chefs de délégation des deux partis politiques ont rendu hommage à feu Soumaïla CISSÉ et ont fait des bénédictions pour le repos éternel de son âme.

Les deux partis ont ensuite, longuement échangé sur la situation politique nationale, sous-régionale et internationale. Ils ont marqué leurs vives préoccupations face à la dégradation de la situation sécuritaire, marquée par les récentes attaques dans le cercle d’Ansongo et, ont condamné ces lâches et ignobles actes, présenté leurs condoléances aux familles des victimes et souhaité prompt rétablissement aux blessés.

Face à la situation sécuritaire inquiétante, les deux formations politiques en appellent aux autorités de la transition, pour créer les conditions objectives d’un SURSAUT PATRIOTIQUE NATIONAL autour du Mali. Par ailleurs, elles ont une vision partagée de la nécessité d’un regroupement d’Hommes et de Femmes aux valeurs morales, éthiques et patriotiques avérées pour donner de la perspective au Peuple Malien.

Pour une meilleure compréhension du concept de la <REFONDATION >, les deux partis ont convenu de créer un cadre technique bilatéral pour approfondir la réflexion à même de permettre son appropriation par la classe politique, la société civile et l’ensemble des forces sociales du pays.

