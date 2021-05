Sortie de crise au Mali : les vérités et les 10 propositions du M5-RFP au président de la Transition, Bah N’daw

Cinq mois après en avoir fait ma demande, le Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) a été reçu, ce jeudi 6 mai 2021, au Palais de Koulouba de Bamako, par le président de la Transition Bah N’Daw. Le M5-RFP n’a pas manqué cette occasion pour asséner ses vérités sur la transition et faire ses propositions aux autorités au pouvoir. Ci-dessous, l’intégralité de son discours prononcé par le Président du Comité Stratégique de ce mouvement, Choguel Kokalla Maiga.

Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat,

Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement,

Mesdames et messieurs,

L’honneur me revient, de prendre ici la parole au nom du Comité stratégique du Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), de vous remercier pour votre invitation et de vous exposer de vive voix la vision du mouvement populaire porté par le M5-RFP pour le changement de système et la refondation du Mali.

Mais avant, permettez-moi de souligner, Monsieur le Président, que cette rencontre est la première qui réunit le premier responsable de la Transition que vous êtes et les responsables du M5-RFP malgré une lettre en date du 21 janvier 2021 que nous vous avions adressée. Mais tard valant mieux que jamais, nous voudrons nous efforcer de rendre cette rencontre la plus utile et la plus fructueuse possible, dans l’intérêt exclusif de la réussite de la Transition, que le M5-RFP considère comme étant son enfant.

Monsieur le Président de la Transition,

Evoquer les regrettables péripéties des relations entre le CNSP et le M5-RFP ne servirait aujourd’hui qu’à témoigner pour l’avenir. Et aussi à constater que toutes nos appréhensions sur la mauvaise direction que prenait la Transition se sont malheureusement avérées fondées.

En témoignent la défiance des maliennes et des maliens qui a très rapidement succédée à l’espoir suscité par les évènements du 18 août 2020 mais surtout la transition de continuité en cours au lieu d’une transition de rupture réclamée et voulue par notre peuple.

Pour ne pas poursuivre la marche vers un échec irrémédiable dont notre pays, déjà fragilisé mettra du temps à se relever, le M5-RFP préconise la RECTIFICATION du processus de Transition afin de créer les conditions d’une REFONDATION totale du Mali.

A cet égard, Monsieur le Président, un certain nombre de mesures s’imposent parmi lesquelles :

1) La lutte implacable contre la corruption, la réduction du train de vie de l’Etat, la transparence et la redevabilité à tous les niveaux. D’énormes ressources pourraient ainsi être affectées à la satisfaction de la demande sociale pour freiner la paupérisation croissante et la hausse insupportable du coût de la vie ;

2) La mise en œuvre de véritables poursuites judiciaires contre les commanditaires, auteurs et complices des tueries et exactions contre les victimes de la crise ;

3) L’audit du patrimoine immobilier de l’Etat et des Collectivités territoriales ainsi que des ressources publiques allouées à certains départements ministériels, services stratégiques et projets de développement ;

4) L’organisation des Assises Nationales pour la Refondation devant aboutir à un large consensus national sur les grandes préoccupations de la Nation ainsi qu’à la conclusion d’un Pacte national de stabilité sociale, sécuritaire et de croissance, afin d’obtenir une trêve globale (politique, sécuritaire, syndicale, sociale et économique, etc.) et créer un climat d’apaisement, de sérénité, de confiance mutuelle ; cette stabilité permettra de consacrer les énergies et les ressources de la Nation à la lutte contre le terrorisme et à la conduite consensuelle dans la paix des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la Refondation du Mali ;

5) La révision consensuelle et inclusive de la Constitution, dans le respect de son article 118 ;

6) La relecture de l’Accord pour la paix et de réconciliation issu du processus d’Alger, conformément aux recommandations unanimes de nombreux foras, après une évaluation des six (6) années de tentatives d’application, et dans le respect des principes fondamentaux d’unité nationale, d’intégrité du territoire national, de souveraineté de l’Etat et de la forme républicaine et laïque de l’Etat ;

7) La mise en place d’un organe unique de gestion des élections tel que réclamé unanimement par la classe politique et la société civile ;

8) La dissolution du Gouvernement et de l’actuel Conseil National de Transition et son remplacement par un organe plus respectueux de la Loi et plus légitime. Nous rappelons à cet égard qu’une procédure en dissolution a été introduite auprès de la Cour suprême par notre mouvement ;

9) La fin de la répression des manifestations démocratiques et pacifiques qui sont des droits constitutionnels, des arrestations abusives et extrajudiciaires, des faits du prince contre des populations démunies et en violation de la Loi comme les démolitions d’habitations.

10) Enfin, la création des conditions sécuritaires sans lesquelles le retour de l’Administration et la fourniture des services sociaux de base seront des leurres. Tout comme l’organisation des élections libres et crédibles serait pure illusion. Or pour nous, cette Transition doit durer 18 mois, pas plus, et les missions et tâches qui ne seront pas exécutées dans ce laps de temps devraient être transférées à des équipes plus légitimes et plus compétentes, et ce en stricte conformité avec les conclusions et résolutions des Assises nationales de la refondation à la mise en œuvre desquelles tous les acteurs politiques et de la Société civile se seront préalablement engagés avant les élections générales.

Monsieur le Président,

De bonne foi et par patriotisme nous vous avons dit ce que nous pensons être le mieux pour le Mali. A vous de prendre vos responsabilités face à l’histoire et au peuple malien et d’en faire l’usage que vous jugerez utiles pour le bien du Mali.

Je vous souhaite, à votre famille ainsi qu’à tous vos collaborateurs une bonne fin de Ramadan.

Je vous remercie de votre aimable attention.

Que Dieu bénisse le Mali.

Pour le M5-RFP

Le Président du Comité Stratégique

Choguel Kokalla Maiga

Commentaires via Facebook :