Sortie de crise avec la CEDEAO : Bokary Tréta optimiste

Dans les pourparlers, la délégation de la Cédéao a aussi rencontré la majorité. Celle-ci était formée de Dr. Bokary Tréta, Pr. Tiémoko Sangaré, Ibrahim Boubacar Bah, Tieman Hubert Coulibaly et Amadou Thiam.

Le président de “Ensemble pour le Mali” (EMP) et du RPM, Dr. Bokary Tréta a lancé un appel au calme et à la paix après avoir remercié la délégation de la Cédéao, sous la conduite de l’ex-Président du Nigéria Goodluck Jonathan. Optimiste à sa sortie de ce premier contact, Dr. Tréta a confié qu’“aujourd’hui vendredi 17 juillet, il y’aura des discussions tripartites entre la majorité, le M-5 RFP et la Cédéao“. Il a préconisé “dans un dialogue entre frères et sœurs, de mettre le Mali au-dessus de tout afin de trouver une solution à cette crise“. Bokary Tréta a rappelé que c’était encore Goodluck Jonathan en 2012 et que cette fois-ci aussi, l’ancien président repartira avec de bons souvenirs de notre pays.

Les pourparlers prendront 2 à 3 jours. Après la rencontre avec le M-5 RFP et la majorité, la délégation Cédéao rencontrera aussi les observateurs électoraux, les acteurs de la justice malienne au niveau de la Cour suprême, la société civile et autres. Selon plusieurs sources, elle a déjà rencontré l’Imam Mahamoud Dicko le parrain de la Cmas depuis la nuit du mercredi.

Koureichy Cissé

