Les autorités de la transition ont eu un soutien de taille, le samedi dernier. Il s’agit de l’ancien premier ministre et président de l’Alliance pour la solidarité au Mali convergence des forces patriotiques (ASMA-CFP), Soumeylou Boubèye Maïga, qui a ouvertement apporté son soutien à la mise en place du Conseil national de transition (CNT).

Alors que certains hommes ne décolèrent toujours pas contre les autorités de la transition après la répartition des sièges entre les composantes du futur Conseil national de transition, l’ancien premier ministre et président de l’Alliance pour la solidarité au Mali convergence des forces patriotiques (ASMA-CFP), Soumeylou Boubèye Maïga a, lors de la cérémonie de clôture des assises d’échanges et de réflexions du Mouvement national de la jeunesse de son parti le samedi 28 novembre, déclaré que son parti soutient la mise en place du CNT en la forme.

« Des militants m’ont demandé s’ils peuvent déposer leur dossier pour siéger au CNT. Je leur ai répondu qu’ils peuvent le faire. Parce que nous avons inscrit notre action au soutien à la transition. Si on publiait la liste de tous ceux qui ont déposé leur candidature pour siéger au sein du CNT, les gens seraient surpris par le fossé entre les déclarations de certains et les actions qu’ils mènent. La clé de répartition du CNT est inclusive et représentative. Toutes les couches en sont représentées. Notre principale tâche est de sortir de la trahison et de se préparer pour les élections », a-t-il affirmé.

Le soutien de Soumeylou Boubèye Maiga, un poids lourd de la classe politique malienne, vient à point nommé pour les autorités de la transition qui sont la cible de plusieurs critiques ces derniers jours après la vague de nominations des militaires à la tête des régions. Il traduit également la divergence au sein de la classe politique par rapport à la transition en cours dans notre pays.

Moussa Doumbia

