La tête du premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga est réclamée par l’Alliance Démocratique au Mali- Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) suite à sa ‘’tendancieuse’’ déclaration lors de la rencontre avec le parti de Nouhoum Togo USR (Union Pour la Sauvegarde de la République).

A travers un communiqué rendu public, les abeilles encouragent le premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga. ‘’ Le Parti Africain pour la Solidarité et la Justice demande au premier ministre, monsieur Choguel Kokalla Maïga, président du Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR), de faire preuve de courage pour démissionner de ses fonctions sans délai afin de mieux se consacrer exclusivement à la préparation des prochaines élections générales, à égalité de chances avec les responsables et militants des autres formations politiques en compétition’’, a-t-il réclamé et poursuit outré par ces propos tendancieux qui risquent de mettre dos-à-dos les Maliens dans un contexte déjà éprouvant pour notre pays, l’ADEMA-PASJ en appelle au président de la transition à jouer pleinement son rôle constitutionnel de garant de l’unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale pour permettre l’organisation d’élections démocratiques, libres, inclusives, transparentes et apaises.

Malgré la démission du premier ministre réclamée par l’ADEMA-PASJ, en ces moments particulièrement difficiles pour le pays qui lutte pour sa survie, la ruche tient à réitérer son soutien franc et sincère au président de la transition, en vue de faire face aux multiples défis politiques socio-économiques et sécuritaires auxquels le pays est confronté et cela sans malices de diversion ou de distraction.

L’ADEMA-PASJ en appelle au sens patriotique de l’ensemble de la classe politique et des organisations de la société civile pour unir leurs efforts afin de sortir le pays de l’impasse dans laquelle il est plongé depuis trop longtemps.

La ruche est mécontente contre cette sortie du premier ministre de la transition. ‘’ Le premier ministre Choguel Kokalla Maïga, suite à une telle déclaration malencontreuse, terreau de la division et de conflits pré ou post-électoraux, n’est plus crédible et à cet effet, ne saurait être considéré comme l’interlocuteur idéal pour la suite du processus d’une transition de rassemblement et de paix sociale’’, a-t-il regretté et ajoute que l’ADEMA -PASJ a appris avec stupéfaction par voie de presse, une déclaration officielle du premier ministre de la transition, Dr Choguel Kokalla Maïga invitant une partie de la population malienne appelée ‘’ forces du changement’’ à se préparer pour gagner les prochaines élections générales en vue d’empêcher le retour des forces du mal.

Plusieurs membres de l’ADEMA-PASJ sont des conseillers au Conseil National de Transition. Ce parti de des abeilles est un soutien de la transition. Il souhaite que l’actuel chef du gouvernement rende sa démission à sa cause de sa déclaration devant une autre formation politique.

En dehors de l’ADEMA-PASJ, le parti Yelema déplore ces déclarations qui divisent les Maliens à un moment où ils ont plus que jamais besoin d’une union nationale afin d’aider le pays à répondre aux nombreux défis pour lesquels les résultats tardent à venir.

Le cadre d’échange des partis politiques pour une transition réussie demande aussi la démission immédiate du premier ministre sans délai.

Cette déclaration du premier ministre a mis en colère la plus grande partie de la classe politique.

Diak

