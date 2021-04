URD : La fédération de Bamako gagne le pari de la mobilisation

La fédération de Bamako de l’Union pour la république et la démocratie (URD) a mobilisé du monde.

C’était pour la tenue de sa rentrée politique. Pour les besoins de la cause, les militants des six communes du district de Bamako ont pris d’assaut la grande salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture Amadou Ampaté Ba. C’était ce samedi 3 avril 2021. La famille URD de Bamako a rendu un vibrant hommage à Soumaïla Cissé arraché à leur affection. Les militants se sont également dit prêts à rehausser ses idéaux et sa vision. Dans son intervention, Samuel Diarra, president de la fédération URD de Bamako, a salué la grande mobilisation des militants du parti. Suite à l’observation d’une minute de silence, il a promis que la fédération fera tout pour perpétuer le combat de Soumaila Cissé pour honorer sa mémoire. La Coordinatrice de Bamako, Mme Coulibaly Kadiatou Samaké s’est montrée plus que jamais rassurante. S’adressant aux militants, elle dira que personne ne viendra prendre la présidence du parti. Et de les appeler à ne pas croire aux rumeurs sur les réseaux sociaux concernant la vie du parti.

B.K

