Notre pays continu malencontreusement a excellé dans la mauvaise gestion, la gabegie et la corruption. Des actes répréhensibles par les services et structures de contrôles en général et le Bureau du Vérificateur Général qui vient de faire un tour à N-SUKALA.sa dans le cadre des vérifications financière.

Société d’économie mixte constituée par l’Etat Malien et China Light Industrial Corporation For Foreign Economic and Technical Corporation (CLETC)N-SUKALA qui est implanté dans la commune de Bewani, précisément dans le village de Sissako, est venu renforcer le parc industriel du Mali par sa capacité de production annuelle qui est de 104 000 tonnes de sucres et 9 600 000 litres d’alcool à la grande satisfaction de 740 emplois permanents et 10 500 emplois saisonniers. Le passage de la mission du Bureau du Vérificateur Général a fait ressortir des irrégularités administratives et financières. Ces dernières qui ont retenu notre attention s’élèvent à 8 916 878 455 F CFA. Parmi celles-ci figurent :

-Le Directeur n’a pas payé les frais de gestions et les commissions d’engagement dus à l’Etat. Il n’a pas pu mettre à la disposition de la mission de vérification les pièces justificatives de paiement afférents à ces engagements contractuels ainsi que leur prise en charge dans la comptabilité. Les frais de gestion s’élèvent à 3 091 872 000 F CFA et la commission d’engagement se chiffre à 1 545 936 000 F CFA. Le montant total de ces irrégularités s’élève à 4 637 808 000 F CFA.

-La Directrice Financière et comptable a irrégulièrement constitué des provisions pour dépréciation de stock de sucre avarié de 3917,965 tonnes d’une valeur de 2 157 935 224 F CFA dont l’existence physique n’a ni été prouvée, ni par l’effectivité, ni par les documents d’entrée et de sortie de stock des magasins de sucre.

-La Directrice Financière et comptable a effectué des achats fictifs de logiciels pour un montant de 23 950 318 F CFA alors que le dit logiciel n’a pas été livré.

-Le Directeur Général a effectué des achats de carburants non justifiés pour un montant de 326 774 008 F CFA.

Comme à la fin de toute mission de vérification, les dossiers ont fait l’objet de transmission et dénonciation de faits par le Vérificateur général au président de la section des comptes de la cour suprême et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de la commune III du District de Bamako, chargé du Pôle Economique et financier et relativement :

– Aux achats de pièces de rechanges non soutenus par des pièces justificatives pour un montant de 38 162 492 FCFA ;

– Aux frais de gestion non payés à l’emprunteur pour un montant de 3 091 872 000 FCFA ;

– A la commission d’engagement pour un montant de 1 545 936 000 FCFA ; – Aux charges d’amortissement non comptabilisées pour un montant de 1 225 455 414 FCFA ;

– A la provision pour dépréciation de stocks de sucre pour un montant de 2 157 935 224 FCFA ;

– Aux achats fictifs de logiciels pour un montant de 29 802 753 FCFA soit 23 950 318 pour le logiciel de paie et 5 852 435 FCFA pour le DUA ;

– Aux achats de carburant non justifiés pour un montant de 326 774 008 FCFA ;

– Aux paiements irréguliers d’un prestataire relatifs à la coupe mécanique pour un montant de 500 940 564 FCFA.

Oumar Baba TRAORE

