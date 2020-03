Créances non recouvrées à hauteur de 2 338 647 936 F CFA ; Créances en contentieux pour 1 882 750 000 F CFA ; Redevances annuelles non facturées pour 26 972 350 F CFA ; 277 000 677 ; Factures nouvellement comptabilisées, soit au total 4 525 370 963F CFA, d’irrégularités financières. C’est le montant reproché à la gestion de Cheick Sidi M. NIMAGA, président de l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications et Postes (AMRTP). Comment nous sommes arrivés là ? Quelle est la période concernée par la mission de vérification ?

Un rapport de vérification financière publié par le Bureau du Vérificateur Général (BVG), le 21 février 2020, épingle la gestion de l’actuel patron de l’AMRTP, Cheick Sidi Mohamed NIMAGA, pour exercice 2016, 2017 et 2018.

Les travaux de vérification ont démarré le 14 mars 2019 et pris fin le 27 juin 2019, date de la restitution des travaux au siège de l’AMRTP.

IRREGULARITES FINANCIERES :

Le montant total des irrégularités financières s’élève à 4 525 370 963 FCFA. Lesdites irrégularités se présentent comme suit : Pour s’assurer du recouvrement des créances clients, la mission a effectué un examen de la situation de 103 clients. Elle a procédé à des confirmations de paiements auprès des clients. Elle a constaté que le Directeur du DAF n’a pas recouvré des créances des opérateurs titulaires d’autorisation d’assignation de fréquence et de ressources en numérotation. En effet, de 2016 à 2018, des clients ont cumulé des créances importantes d’un montant 10 779 524 244 FCFA au 31 décembre 2018. Toutefois, au cours de la mission, l’AMRTP a recouvré 6 558 126 308 FCFA. Le montant total restant dû à la date du 14 janvier 2020 est de 4 221 397 936 FCFA dont 1 816 684 716 FCFA ont fait l’objet de moratoire de paiement et 1 882 750 000 FCFA connaissent une procédure en contentieux.

Samakoro KONE

