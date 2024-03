Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités, le Bureau du Vérificateur Général (BVG) a conduit une Mission de vérification concernant le Suivi des recommandations de la mission de vérification financière de la Gestion de la Direction Générale de la Santé et de l’Hygiène Publique (DGS-HP), effectuée en 2021 et concernant les exercices 2018, 2019 et 2020. Cette vérification a pour objectif de s’assurer que les recommandations formulées par la mission initiale ont été mises en œuvre et que les lacunes constatées ont été corrigées. Les travaux ont porté sur les dépenses de fonctionnement, d’investissement et de mise en œuvre de programmes d’activités.

Elle a abouti à des conclusions qui révèlent qu’au regard du taux de mise en œuvre des recommandations, qui est de 35%, le niveau de mise en œuvre n’est pas satisfaisant.

Sur vingt-deux (22) recommandations formulées à l’issue de la vérification initiale de la DGS-HP, deux (02) recommandations sont non applicables. Sur les vingt (20) recommandations applicables, sept (07) sont entièrement mises en œuvre, soit un taux de 35%, cinq (05) sont partiellement mises en œuvre, soit un taux de 25% et huit (08) sont non mises en œuvre, soit un taux de 40%.

Recommandations entièrement mises en œuvre

Il ressort de la vérification que le Directeur Régional de la Santé de Ségou a demandé au Ministre chargé de la Santé et du Développement Social la nomination d’un Comptable-matières secondaire; que le Directeur Régional de la Santé de Sikasso informe les soumissionnaires non retenus par écrit du rejet de leurs Offres et qu’il établit des contrats pour tous les achats dont le montant le requiert; que le Directeur Régional de la Santé de Kayes précise les spécifications techniques des biens à acheter et qu’il respecte les critères d’attribution des marchés par Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte contenus dans les dossiers d’Appel d’Offres. Il respecte aussi le délai minimum de dépôt des Offres lors des procédures d’Appel à concurrence.

Recommandations partiellement mises en œuvre

La Mission de suivi a constaté que le Directeur Général de la Santé et de l’Hygiène Publique (la DGS-HP) n’exige pas, dans le dossier d’appel à concurrence, la fourniture de tous les documents à caractère éliminatoire et qu’il ne respecte pas les procédures de Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte.

Quant au Directeur Régional de la Santé de Ségou, il ne veille pas à l’utilisation correcte des modèles de procès-verbaux de réception. L’Assistant du Comptable Régional de la Direction Régionale de la Santé de Ségou n’a pas codifié toutes les matières en service tout comme le Comptable-matières Secondaire de la Direction Régionale de la Santé de Sikasso n’a pas codifié toutes les matières conformément à la réglementation en vigueur.

Recommandations non mises en œuvre

Le Ministre de la Santé et du Développement Social n’a pas nommé le Comptable-matières secondaire de la Direction Régionale de la Santé de Ségou. Le Directeur Régional de la Santé de Sikasso ne respecte pas les dispositions réglementaires relatives à la composition des Commissions de réception.

Le Directeur Régional de la Santé de Sikasso ne veille pas à l’utilisation des modèles de Procès-verbaux (PV) de réception institués par la réglementation. Le Directeur Régional de la Santé de Ségou ne respecte pas les dispositions réglementaires relatives à la composition des Commissions de réception. Le Directeur Régional de la Santé de Sikasso n’exige pas dans le dossier d’appel à concurrence la fourniture de tous les documents à caractère éliminatoire.

La Direction Régionale de la Santé de Ségou ne tient pas l’ensemble des documents de la comptabilité-matières. Le Comptable-matières de la Direction Régionale de la Santé de Sikasso ne tient pas l’ensemble des documents de la comptabilité-matières conformément à la réglementation en vigueur. Le Comptable-matières de la Direction Régionale de la Santé de Sikasso ne procède pas à la certification de toutes les factures.

Recommandations sans objet

Parce que l’Office de Protection des Végétaux (OPV) n’a pas eu l’occasion de les appliquer, les recommandations suivantes sont sans objet: le Directeur Général de la Santé et de l’Hygiène Publique applique le manuel de procédures du Programme de Développement Socio-Sanitaire (PRODESS) et le Directeur Régional de la Santé de Kayes ne procède pas à des mises en concurrence réelle lors des achats par demande de cotation.

Ibrahim DIALLO/CCOM BVG

