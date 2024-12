Vérification financiere de la gestion du comité national olympique et sportif du Mali

Des irrégularités financières s’élevant à plus de 50 millions de FCFA. Sur ce montant, 25 565 837 FCFA ont été régularisés à la suite des travaux de vérification et 25 154 500 FCFA ont été justifiés pendant la séance du contradictoire physique.

La présente vérification porte sur la gestion du Comité National Olympique et Sportif (CNOS) du Mali au titre des exercices 2022, 2023, 2024 (31 août). Elle a pour objectif de s’assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de dépenses effectuées sur les subventions reçues de l’Etat du Mali. Les travaux de vérification ont porté sur l’évaluation du contrôle interne, l’examen des dépenses effectuées sur les subventions financières et matérielles allouées par l’Etat.

La mission de vérification a mis en exergue des irrégularités administratives et des irrégularités financières.

Irrégularités administratives :

Au nombre des dysfonctionnements de contrôle interne, l’équipe de vérification a constaté que le CNOSM ne dispose pas de manuel de procédures administratives et financières. Il ne dispose pas de répertoire des fournisseurs. Il ne fait pas recours à la procédure d’appel à la concurrence. Il ne tient pas les documents de la comptabilité-matières. Il ne procède pas à la retenue de l’IBIC sur les paiements des prestataires de services. Il a mis en place la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage non opérationnelle. Il ne fournit pas au Ministre chargé de l’Administration Territoriale ses budgets et comptes. Le ministère chargé des Sports et le CNOSM n’ont pas établi la Convention relative à la gestion des aides et soutiens de l’Etat.

Afin de corriger ces dysfonctionnements, l’équipe de vérification a formulé des recommandations dont la mise en œuvre diligente permettra de lever ou d’atténuer les lacunes constatées.

Elle a ainsi demandé au Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali d’élaborer le manuel de procédures administratives et financières ; de constituer le répertoire des fournisseurs conformément à la réglementation en vigueur ; de recourir à la procédure d’appel à la concurrence conformément à la réglementation en vigueur ; de tenir les documents de la comptabilité-matières conformément à la réglementation en vigueur ; de procéder à la retenue de l’IBIC sur les paiements des prestataires de services sur différents fonds ; de rendre la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage opérationnelle ; de fournir les budgets et comptes au ministre chargé de l’Administration Territoriale et d’établir la Convention pour la gestion des aides et soutiens dans le cadre de la préparation et la participation des athlètes et des sélections nationales aux jeux.

Au Ministre chargé des Sports, il a recommandé d’établir la Convention pour la gestion des aides et soutiens dans le cadre de la préparation et la participation des athlètes et des sélections nationales aux jeux.

Enfin, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale, il a demandé de veiller sur la fourniture régulière des budgets et comptes du CNOS.

Irrégularités financières

La vérification a également relevé des irrégularités financières d’un montant total de 50 720 337 FCFA. Sur ce montant, 25 565 837 FCFA ont été régularisés à la suite des travaux de vérification et 25 154 500 FCFA ont été justifiés pendant la séance du contradictoire physique.

Ces irrégularités sont : le Président et le Trésorier Général du CNOSM ont effectué une dépense irrégulière lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 ; ils ont effectué des dépenses irrégulières lors des activités sportives hors du Mali ; ils ont procédé à des achats fictifs d’équipements sportifs ; ils ont ordonné le paiement d’un marché non enregistré au Service des Impôts ; ils n’ont pas retenu l’IBIC sur les paiements effectués au profit des prestataires de services.

