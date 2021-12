La transition militaire au Mali fait face à plusieurs défis parmi lesquels l’organisation des élections générales (présidentielle et législatives) à date. Soucieux d’une sortie de crise pacifique et honorable et convaincu que le prochain pouvoir, issu de ces élections générales de fin de transition , devra impérativement travailler dans un esprit de rassemblement et d’inclusivité et conduire de profondes reformes. Pour conserver son statut de parti leader, le Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali (BPN/RPM) sous la conduite de Dr Bokary Treta, président du RPM, vice président de l’Internationale Socialiste Monde et non moins président de l’Internationale socialiste Afrique, organisera une rencontre avec l’ensemble des élus RPM des collectivités territoriales notamment, les maires, les conseillers nationaux, conseillers régionaux et ceux de cercle pour se discuter de la vie du parti et de l’actualité sociopolitiques et sécuritaire du pays. Selon un responsable, l’ancienne majorité présidentielle, l’objectif de cette rencontre est la redynamisation du parti des tisserands en vue de conserver son leadership comme première force politique aux élections générales à venir. Ces assises de 72 heures se teindront à partir du lundi 27 décembre 2021, à la Maison des Ainés et au Palais de la Culture de Bamako et les travaux se tiendront sous la présidence du président du parti Dr Bokary Treta.

A noter que le RPM fait parti du Regroupement politique du cadre d’échange pour une transition réussie au Mali, qui exige aux autorités de la transition le respect des engagement pris solennellement devant le peuple malien et les partenaires internationaux, notamment le respect du délai initial de la transition qui est fixé à 18 mois.

Habi Kaba Diakité

