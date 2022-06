Pour primer les meilleurs patrons de presse et les meilleurs reporters au Mali, l’Union des Journalistes Reporters du Mali (UJRM) en partenariat avec la fondation Tuwindi et la Maison de la presse, organise une cérémonie de récompense dénommée « la Nuit de l’UJRM », le 18 juin prochain à l’hôtel de l’Amitié.

Cette information a été donnée au cours d’une conférence de presse, que l’Union a initiée, le samedi dernier à la Maison de la presse. Ladite conférence a été présidée par le président de l’UJRM, Boubacar Kanouté, qui avait à ses cotés la 3éme vice-présidente de l’Union, Bintou Coulibaly.

A en croire les organisateurs de l’évènement, cette première édition de la Nuit de l’UJRM est placée sous la haute présidence du ministre de la Communication, de l’économie numérique et de la modernisation de l’administration, Harouna Mamadou Toureh et parrainée par M. Salif Sanogo, ancien Directeur Général de l’ORTM et la Marraine Mme Fatoumata Mbraka Mint Hamoudy, présidente de l’Association Femmes d’ici et d’ailleurs.

Dans sa déclaration liminaire, le président de l’URJM précisera que c’est dans le cadre de l’exécution de leur plan d’actions que l’UJRM organise cette nuit de gala. Lors de cette soirée, poursuit-il, L’UJRM va récompenser les meilleurs patrons de presse et les meilleurs journalistes reporters du Mali de chaque catégorie d’organe de presse (télévision, radio, presse écrite, presse en ligne).

A ses dires, Cette tâche a été confiée à un jury composé d’un représentant de chaque faîtière des différentes catégorie d’organe de presse, à savoir, l’UNAJOM, APPEL-Mali, URTEL, ASSEP et UJRM. « À travers cette nuit, l’UJRM veut récompenser les patrons de presse qui assurent la sécurité sociale et de travail de leurs journalistes reporters et aussi de récompenser les journalistes qui se font distingués par leur sérieux dans le travail (comportement sur le terrain et respect de l’éthique et de la déontologie dans le traitement de l’information). Cette conférence de presse vise donc à informer l’opinion publique sur les objectifs de cette soirée de récompenses.» indique-t-il.

Avant d’ajouter que pour l’atteinte des objectifs de l’Union et pour une presse malienne assainie, qu’ils lancent un vibrant appel à tous les acteurs de la presse malienne à accompagner cette initiative.

Il faut rappeler que cette Union a été crée en 2019 regroupant l’ensemble des journalistes reporters du Mali, de Kayes à Ménaka, dont l’objectif principal est d’assainir le secteur de la presse malienne, qui souffre d’une anarchie totale. Sans oublier son but, qui est aussi de promouvoir et protéger les droits et devoirs de ses membres, tout en valorisant le métier du journalisme.

Lamine BAGAYOGO

Commentaires via Facebook :