Couverture médiatique des questions migratoires : L’OIM renforce des professionnels des médias

L’Organisation Internationale pour la Migration (OIM) a organisé, en partenariat avec la Maison de la Presse, un atelier de formation à l’intention des journalistes sur la couverture médiatiques des questions migratoires. Cette session qui s’est tenue les 08 et 09 août 2024 à la Maison de la Presse, avait pour objectif d’approfondir la connaissance des journalistes sur la complexité du phénomène et ses enjeux.

Cette formation avait pour objectif de renforcer les compétences des journalistes sur la migration pour la vulgarisation des informations de qualités et éclairées sur le sujet. Au cours de ces deux jours sous l’expertise des agents de l’OIM, les participants ont été édifiés sur les différents aspects de la migration, notamment ses causes, conséquences, les politiques migratoires nationales et internationales, les droits des migrants, la différence entre la traite des personnes et la migration irrégulière etc.

La cérémonie d’ouverture des sessions a été présidée par le représentant du Ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration en présence du Président de la Maison de la Presse, et celle du Représentant de l’OIM au Mali.

« Les phénomènes liés à la migration font couler beaucoup d’encre et salive sur tous les continent et dans tous les pays. Ils font encore et toujours les choux gras des médias. Oui ces médias qui façonnent la perception à travers les clichés véhiculés. Nous avons conscience que les attentes de nos auditeurs, téléspectateurs, lecteurs et autres usagers sont grandes pour une meilleure compréhension du sujet, facteur d’une perception plus positive du phénomène. », a dit le Président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté pour mettre en exergue l’importance de cette formation et le rôle des professionnels des médias dans l’opinion publique.

Des propos corroborés par le discours du représentant du Chef de Mission de l’OIM au Mali. Selon lui, les professionnels des médias, les journalistes doivent dépasser les récits simplistes et doivent mettre en lumière la complexité de la migration. Ce, à travers des informations de qualité en présentant des histoires humaines, déconstruire les stéréotypes et promouvoir une compréhension nuancée de la migration. D’où cet événement de renforcement de capacité des journalistes afin qu’ils puissent mieux assurer la couverture médiatique sur les questions migratoires, sortir des comptes rendus et des papiers d’actualité sur les drames de la migration irrégulière, dira-t-il. Pour finir, il a invité les journalistes à aborder la migration sous tous ses aspects y compris ses contributions positives au développement durable et à la cohésion sociale.

Joignant sa voix à celles des autres intervenants, le représentant du Ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, a salué l’OIM et la Maison de la Presse pour cette initiative. Pour ensuite réaffirmer l’accompagnement de son département à leur côté.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

