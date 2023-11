L’Association des Éditeurs de Presse Privée du Mali (ASSEP) a tenu sa première assemblée générale d’information, le samedi 28 octobre, dans la salle de conférence de la Maison de la Presse. La cérémonie d’ouverture a été présidée par Ibrahim Tiocary, ancien président du comité transitoire de l’ASSEP, qui avait à ses côtés, le représentant de la Maison de la Presse, Ibrahim Traoré, le président d’honneur de l’ASSEP, Ibrahima Yattara, son président actif, Boubacar Yalkoué et son 1er vice-président, Moustapha Diawara. Au menu de cette AG, l’adoption du plan d’actions, qui a passé comme une lettre à la Poste, par acclamation des délégués présents.

L’ASSEP, l’une des plus importantes faîtières de la presse privée au Mali, s’est engagée à donner un nouveau souffle au monde de la presse depuis l’élection de son nouveau bureau.

Dès 8h30, les directeurs de publication et les journalistes en grand nombre, ont répondu à l’appel du président de l’ASSEP. C’était à la faveur de l’Assemblée générale d’informations du bureau élu de ladite Association en vue de discuter du plan d’actions pour son mandat et d’autres questions d’intérêt général.

Lors de son intervention, Ibrahim Tiocary, l’ancien président du comité transitoire de l’ASSEP, a souligné le travail accompli par son bureau pour mettre en place un bureau consensuel. Il a encouragé les directeurs de publication à rester unis et à parler d’une seule voix, car des défis sont à relever. Par rapport aux procès en cours, la seule alternative est la culture de la solidarité entre les membres de l’ASSEP pour surmonter n’importe quel obstacle.

Ibrahim Traoré ‘’ITRA’’ pour sa part a souhaité la bienvenue aux délégués de l’ASSEP à cette AG dans l’antre historique de la presse malienne qu’est la Maison de la Presse.

De son côté, le président Boubacar Yalcoué, sans autre forme de procès a énoncé les grandes lignes du plan d’actions élaboré par son bureau, conformément à la promesse faite lors de l’assemblée générale élective du 29 juillet dernier. Il a précisé que ce plan inclut diverses activités sur une période de trois ans, notamment des sessions de formation, des ateliers thématiques, des caravanes de presse, des visites sur le terrain en collaboration avec des partenaires, ainsi que de nouveaux concepts tels qu’une tribune mensuelle mettant en avant des vétérans de la presse et une rencontre périodique avec les membres de l’ASSEP autour du thème “ASSEP-Baro.” De plus, une soirée annuelle de gala pour récompenser les acteurs et les organes de presse, intitulée “Nuit de la presse,” est prévue. Boubacar Yalcoué a souligné l’importance de la mise en œuvre de ce plan et a invité les membres à l’enrichir par des propositions pertinentes. Il a également évoqué la situation actuelle de l’ASSEP, confrontée à des défis et à des tentatives visant à discréditer la corporation. Il a encouragé les membres à maintenir leur confiance dans l’institution judiciaire du pays et à éviter de s’engager dans des conflits avec le pouvoir judiciaire. Il a appelé à la sérénité et à l’engagement pour préserver l’intégrité de l’ASSEP. Malgré les menaces et les calomnies, Boubacar Yalcoué a souligné que les membres de l’ASSEP sont restés unis et solidaires, prêts à poursuivre leurs nobles ambitions pour l’association et l’ensemble de la presse malienne.

A noter qu’au cours de la même assise statutaire, le bureau dirigé par Boubacar Yalcoué, après les débats sur le plan d’actions a tenu à mettre tous les mandants au même niveau d’informations sur des questions d’intérêt général, notamment : le feuilleton judiciaire en cours , les textes sur la presse en examen au niveau du ministère de la Communication et la lancinante questions de l’Aide à la Presse.

Par Fatoumata Coulibaly

